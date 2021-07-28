Зеленский о переговорах по Донбассу: не нужно перебрасывать мяч, все зависит от России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по разрешению конфликта на Донбассе, но все зависит от России. По его словам, ситуация в Донецкой и Луганской областях может быть решена не на уровне децентрализации, а на общенациональном уровне.

Об этом Зеленский сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация", который транслируется на странице Офиса президента в Facebook. Он подчеркнул, что вопрос возвращения Донбасса, сохранение человеческих жизней, уменьшения количества выстрелов, обмена пленными, сегодня зависят от желания Российской Федерации.

"Не надо перебрасывать мяч, мы все понимаем, что все зависит от них. Мы продвигаемся не быстро, но как только возможно", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала "перемирия" с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года под обстрелами российских оккупантов погибли 45 воинов Вооруженных сил Украины. Получили ранения – 163 человек. За год противник совершил 1995 обстрелов.