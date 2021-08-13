Зеленский – о нападении на Беленюка: полиция должна жестко реагировать

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с нардепом и спортсменом Жаном Беленюком. Он призвал правоохранителей жестко отреагировать на нападение.

Об этом сообщается на его странице в Twitter. Глава государства подчеркнул, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку. Он – один из достойнейших сынов Украины, ним гордится украинский народ", – отметил Зеленский.

Президент призвал правоохранительные органы жестко реагировать на такие случаи и пресекать их.

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Напомним, что 13 августа в центре Киева группа неизвестных пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона и народного депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка.

В его адрес выкрикивали расистские оскорбления. Спортсмен отметил, что до драки дело не дошло.

Позднее полиция начала расследование по части 3 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. Виновным грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беленюк стал единственным украинским спортсменом, который завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио в финале соревнований по греко-римской борьбе.