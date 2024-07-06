Заявлял, что не хочет воевать: диакон Хустской епархии УПЦ МП сбежал из воинской части, – журналист

Диакон Хустской епархии УПЦ МП из Закарпатья Владимир Петровций скрылся из воинской части. В настоящее время он находится в розыске.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. По его информации, мобилизованный клирик является племянником, помощником и личным водителем руководителя Хустской епархии УПЦ (МП) митрополита Марка (Петровция), имеющего российское гражданство.

Митрополит Хустский Марк является одним из самых влиятельных архиереев УПЦ МП и лоббистом "русского мира" на западе Украины. В то же время, его племянник Владимир Петровций заявлял в кругу военных, что не хочет воевать против "своих".

"Более того, говорят, что племянник россиянина Марка среди сослужащих неоднократно заявлял, что не хочет воевать против своих "сограждан", поэтому искал вариантов избежать службы. Факт отсутствия Владимира был выявлен вчера, 5 июля, во время проверки личного состава", – пишет Глагола.

Журналист сообщил, что мужчина самовольно покинул воинскую часть, и сейчас его разыскивают ДБР и полиция. По данным источников Глаголы, Владимир Петровций находится в Закарпатской области и скрывается на территории Хустской епархии МП.

В правоохранительных органах официально пока не подтверждали и не опровергали информацию о розыске.

Напомним, что недавние результаты социологического опроса показали, что 83% украинцев считают, что государство должно каким-то образом вмешаться в деятельность УПЦ МП. В частности, 63% поддержали полный запрет этой церкви в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, расследователи Бигус.инфо сообщили, что на основе УПЦ МП в Украине действует агентурная кремлевская сеть, которая имеет целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. В частности, как утверждают журналисты, "агенты в рясах" распространяют пропагандистские нарративы и дискредитирующие украинское руководство материалы через "Союз православных журналистов", "Первый казацкий" и "Миряне".

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