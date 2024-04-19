'Агенты в рясах': УПЦ МП распространяет российскую пропаганду в Украине и за границей. Расследование

Московская церковь в Украине до сих пор существует. А на ее основе действует агентурная кремлевская сеть, цель которой – дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Эта сеть агентов УПЦ МП действует не только в Украине, но и за рубежом, утверждается в расследовании Бигус Инфо.

В настоящее время так называемая УПЦ МП в Украине распространяет информацию о притеснениях верующих, священнослужителей и "религиозных журналистов". Однако "разветвленная сеть российских агентов" работает именно над дестабилизацией страны и "над подрывом международной помощи Украине" в пользу российских захватчиков.

В частности, как утверждают журналисты Бигус.Инфо, "агенты из УПЦ МП" распространяют пропагандистские нарративы и дискредитирующие украинское руководство материалы через "Союз православных журналистов", "Первый казацкий" и "Миряне" – медиаресурсы, ранее созданные украинской православной церковью.

Затем на "информацию" этих изданий неоднократно ссылаются российские пропагандистские ресурсы.

Так, одним из основных сотрудников "Первого Казацкого", как утверждают в Бигусе Инфо, был Ян Таксюр, осужденный за государственную измену. Его запросила на обмен российская сторона, после чего Таксюр получил гражданство РФ.

Отмечается, что "агенты в рясах" работали не только на дестабилизацию ситуации в Украине, но и над тем, чтобы сорвать международную помощь нашей стране – из-за влияния на внешнюю аудиторию. Именно для этого они "публиковали дезинформацию о притеснениях московской церкви, преследовании верующих, священников и религиозных журналистов".

Кроме того, они активно пытались блокировать в Верховной раде законопроект о запрете УПЦ МП через "своих депутатов". Также "агенты из УПЦ МП" нанимали американских лоббистов-адвокатов, которые обливали Украину грязью в интервью печально известному Такеру Карлсону. И даже угрожали украинским депутатам.

Как сообщал OBOZ.UA, глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба не борется со священнослужителями, но имеет вопросы к тем, кто работает против нашей страны, "прикрывая рясой ФСБшные мундиры".

В частности, в марте правоохранители обезвредили агентурную сеть ФСБ, действовавшую "под прикрытием" УПЦ МП. Было проведено более 20 обысков в разных регионах страны, в том числе в Киеве и области.

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