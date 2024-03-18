Заявил, что не готов убивать: на Тернопольщине мужчина проигнорировал повестку и получил приговор суда

Житель Тернопольской области получил три года за решеткой за уклонение от мобилизации. Мужчина объяснил, что военно-врачебная комиссия признала его пригодным несмотря на проблемы со здоровьем; кроме того, он "морально не готов к прохождению службы и не готов убивать, а также не умеет пользоваться оружием".

Тернопольский горрайонный суд 12 марта 2024 года признал военнообязанного виновным по ст. 336 УК. Приговор обнародован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Известно, что обвиняемый работал техником-строителем на ФЛП. Ранее судим не был; не женат, на иждивении мужчины находится один несовершеннолетний ребенок.

Военнообязанный не имел права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Он прошел военно-врачебную комиссию и 3 июня 2023 года получил справку о пригодности. В тот же день ему выдали повестку о необходимости 8 июня явиться в воинскую часть для прохождения службы в составе Сил обороны Украины.

Мужчина этого не сделал. На допросе в суде он признал вину. Украинец объяснил, что его остановили на улице сотрудники ТЦК и СП, отвезли в военкомат, а потом – для прохождения ВВК в поселок Подволочиск.

Там, как утверждает гражданин, медицинское освидетельствование надлежащим образом не проводили. Врачи просто поставили на бланке свои подписи.

В справке, по его словам, указана недостоверная информация о состоянии его здоровья, поскольку у него есть варикоз, проблемы со спиной и хронические заболевания.

Мужчина считает решение военно-врачебной комиссии неправомерным, однако он его не обжаловал.

Также на суде он сказал, что не готов служить в войске и убивать, не умеет пользоваться оружием. Он просил испытательный срок, однако судья с позицией обвиняемого не согласился.

Жителя Тернопольщины суд признал виновным в уклонении от мобилизации и назначил три года лишения свободы. Приговор еще можно оспорить.

Как писал OBOZ.UA, военного комиссара на Прикарпатье, безосновательно снимавшего военнообязанных с учета, суд признал виновным в превышении власти и служебных полномочий. Начальника ТЦК Долинский районный суд наказал штрафом в размере 2550 гривен.

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