Начальника ТЦК на Прикарпатье судили за безосновательное снятие мужчин с военного учета: подробности

Военного комиссара на Прикарпатье, безосновательно снимавшего военнообязанных с учета, суд признал виновным в превышении власти и служебных полномочий. Начальника ТЦК Долинский районный суд наказал штрафом в размере 2550 грн.

Об этом сообщают местные масс-медиа. Подчеркивается, что суд исследовал все материалы дела и только оштрафовал мужчину.

Речь идет о военном комиссаре Владимире Ш, который в должности начальника одного из районных ТЦК и СП на Прикарпатье, с мая по июнь 2022 безосновательно снял с военного учета шестерых офицеров запаса. Последние получили право беспрепятственно уехать за границу.

На время военного положения решения военно-врачебных комиссий в отношении офицеров запаса должны обязательно утверждаться штатной ВВК региона, иначе офицер запаса не может быть снят с военного учета. Но в этих случаях документы были оформлены неправильно.

Относительно комиссара составили протокол о превышении власти или служебных полномочий. На заседание суда военком не пришел, но подал заявление о признании вины. Суд обязал Владимира Ш. заплатить 2550 грн. штрафа.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд законных оснований, в том числе различные заболевания, дают право на освобождение от мобилизации. Получить отсрочку или освобождение от службы могут украинцы, у которых диагностированы заболевания нервной системы и нарушения психики.

Согласно законодательству человек не может по собственному желанию отказаться от мобилизации. Однако если военнообязанный все же избегает военной службы, это может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.