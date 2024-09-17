Завозили 'товар' из стран ЕС: в Закарпатье ликвидировали сеть сбыта наркотических и психотропных веществ. Фото

В Закарпатье правоохранители ликвидировали международный канал поставки метамфетамина с миллионными доходами. Полиция задержала членов наркогруппировки, которые завозили эти наркотики из ЕС для последующей продажи в Украине. Во время обысков у наркоторговцев изъяли десять автомобилей, оружие и более 1,5 млн грн наличными.

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Об этом сообщила полиция Закарпатской области. Отмечается, что наркоторговцам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Членами преступной группы были восемь закарпатцев – 48-летний организатор, двое его подельников, а также пятеро непосредственных исполнителей. Последние занимались поставками метамфетамина из-за границы в Украину и последующим сбытом психотропного вещества на территории региона.

Наркотики завозили в Украину в тайниках собственных автомобилей через один из пунктов пропуска в пределах Закарпатской области. Ежемесячно международный канал поставок и торговли наркотиками приносил организаторам миллионные доходы.

По данным правоохранителей, на днях злоумышленники получили очередную партию наркотиков. 16 сентября правоохранители провели 28 санкционированных обысков, в ходе которых обнаружен и изъят расфасованный "товар", наличные средства в национальной и иностранной валютах на общую сумму почти 1,5 млн грн, черновые записи, оружие и 10 транспортных средств.

Правоохранители задержали семерых участников организованной группы, среди которых и ключевые лица этой схемы. При задержании каждый из них находился под действием наркотиков.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Еще одного члена наркогруппировки, который находится за рубежом, объявили в международный розыск.

Действия злоумышленников подпадают под ч. 2 статьи 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Согласно санкции этой статьи, закарпатцам грозит от 6 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские и польские правоохранители ликвидировали деятельность мощной наркогруппировки. Во время обысков у злоумышленников изъяли около 350 кг психотропов.

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