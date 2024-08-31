Изъяли около 350 кг психотропов: украинские и польские правоохранители ликвидировали деятельность мощной наркогруппировки. Фото

На территории Украины и Польши правоохранители двух государств разоблачили незаконную деятельность наркогруппировки. Были ликвидированы места производства наркотических средств и психотропов.

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Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили на сайте Офиса генерального прокурора Украины. В общей сложности было изъято почти 350 кг психотропов на общую сумму более 600 млн грн.

Как отмечается, в рамках расследования были проведены обыски на 38 объектах, где производили или хранили наркотические вещества, прекурсоры, химические вещества и оборудование для производства.

В Национальной полиции Украины уточнили, что во время масштабной спецоперации была ликвидирована крупнейшая лаборатория синтетических опиоидов на территории Польши, где производили метадон в кристаллической форме, а также 8 мульти-лабораторий на территории Украины и Польши, где синтетические катиноны (мефедрон и Альфа-PVP) производились вместе с метадоном.

Сбывали "готовый" товар на территории стран Европейского союза и Украины через частные логистические компании, методом "из рук в руки" и "мастеркладами".

В частности, правоохранители изъяли:

–195 кг метадона в кристаллической форме, что по медицинским оценкам равно 4 миллионам смертельных доз;

– 153 кг Альфа-PVP;

– более 430 л реакционных смесей;

– 2 тонны прекурсоров, необходимых для производства синтетических опиоидов и катинонов.

В ОГП добавили, что украинские правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье разоблачили группировку организаторов незаконной переправки через границу. За деньги они помогали военнообязанным мужчинам преодолеть Тису.

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