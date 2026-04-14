Затащил в кусты несовершеннолетнюю и изнасиловал: суд бросил за решетку 34-летнего жителя Чернигова. Фото

34-летнего жителя Чернигова приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование 15-летней девушки. Преступление произошло летом 2024 года в вечернее время в районе Ремзавода в Чернигове, где мужчина напал на несовершеннолетнюю.

Информацию обнародовали в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора. В сообщении указано, что Черниговская областная прокуратура полностью доказала вину подсудимого, а суд признал доказательства стороны обвинения неоспоримыми.

"Половые преступления против детей являются недопустимыми и аморальными", – подчеркнул в суде руководитель областной прокуратуры Сергей Дейнека.

Речь идет о событиях лета 2024 года. По данным следствия, мужчина дождался момента, когда рядом не было людей, напал на девушку, повалил ее на землю и затащил в кусты. Там он совершил насильственные действия.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемого и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Во время судебного разбирательства он своей вины не признал и просил его оправдать. Но, как видно из решения, суд не согласился с этим. И, собственно, это ожидаемо, учитывая объем доказательств.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что вина мужчины доказана полностью. Ему назначили максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – 12 лет лишения свободы.

В прокуратуре подчеркнули, что такие преступления наносят серьезный вред психическому и физическому здоровью детей и не могут оставаться без наказания. По словам обвинения, каждый подобный случай должен получать принципиальную правовую оценку. И на этот раз суд эту позицию поддержал.

