Учил детей лидерству и организовывал тренинги: под Киевом задержали школьного педагога, которого подозревают в насилии над учениками

В Борисполе под Киевом 22-летний учитель одного из местных лицеев якобы совершал сексуальное насилие над 12-летними учениками. Детей он запугивал и все происходящее снимал на видео. Как выяснилось, в прошлом подозреваемый сам закончил это учебное заведение.

Мальчик все рассказал маме

Молодого учителя украинского языка и литературы Бориспольского лицея Максима В. задержали еще 31 мая. Заявление на него в полицию написала мама ученика 6-го класса. Ребенку было плохо, и он рассказал ей, что насилие над ним совершил якобы школьный учитель, классный руководитель, которого любили многие школьники.

Максима В. сразу же задержали и отправили в СИЗО, где он и находится до сих пор. На днях ювинальные прокуроры Бориспольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт относительно 22-летнего педагога-организатора лицея.

По данным следствия мужчина не раз весной 2023 и в мае 2024 года совершал сексуальное насилие над тремя учениками. Один из них все рассказал маме, и та пошла в полицию.

Следователи обнаружили у учителя фото и видео порнографического характера, которое он делал с участием детей.

Знакомые не могут поверить

В Борисполе об этой истории знают еще с 31 мая. Сейчас на сайте лицея нет никаких упоминаний о Максиме В. Сам подозреваемый несколько лет назад закончил этот же лицей. После 9 класса отправился учиться в Академию искусств им. Павла Чубинского по специальности менеджмент социокультурной деятельности.

Поступил в университет им. Драгоманова, изучал украинскую филологию.

Будучи еще студентом начал работать в родном лицее педагогом-организатором, был классным руководителем. В его резюме указано, что в учебном заведении он приступил к работе с августа 2022 года. Также несколько месяцев проработал в Доме детского и юношеского творчества, руководил кружком "Лидерство". В этом Доме творчества будучи еще школьником он пять лет занимался хореографией.

Судя по фото и видео Максима В., дети к нему тянулись, он умел их организовать, увлечь, заинтересовать. Его знали и педагоги, организаторы, работники культуры Борисполя, говорили, что он очень талантливый и креативный. Часто его хвалили, например, за Летнюю школу лидеров, которую он организовал. Тут дети участвовали в тренингах, круглых столах, дебатах, играх.

Также Макс (так он называет себя в соцсетях) был членом Молодежной рады г. Борисполь, вел социальные сети этой организации.

Те, кто его знал, сталкивался по работе, не могли подумать, что этот молодой человек может совершить подобное преступление. Говорят, что ничего такого за ним не замечали.

Максим рос в семье без отца, знакомые говорят, что это его беспокоило, не раз он задавал вопрос маме почему так получилось. Мама уделяла внимание сыну, была активным членом родительского комитета в школе. В этом же учебном заведении его бабушка работает уборщицей.

Теперь дело Максима В. будет рассматривать суд, который и примет решение о его виновности или не виновности.