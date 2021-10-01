Застреливший "авторитета" одессит всю жизнь может провести в тюрьме: детали скандального дела

Одесская областная прокуратура передала в суд дело об убийстве криминального "авторитета". Александр Рошко ("Ляма") был убит под Одессой в марте 2021 года, а его соратник и телохранитель – ранен. Мужчина, который стрелял из ружья, утверждает, что защищался, но за убийство и покушение ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Как выяснил OBOZREVATEL, они были знакомы много лет. Подробнее читайте в нашем материале.

Александра Рошко хорошо знают в Одесской области. Особенно на границе.

"Он – матерый контрабандист. Еще с начала 2000-х возил из Приднестровья "контрабас": сигареты, продукты и т.д. На этом и сколотил свой первоначальный капитал", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в Одессе.

"Ляму" (именно под таким именем Рошко хорошо известен в криминальных кругах) много раз задерживали, проводили обыски, но каждый раз он выходил сухим из воды. Помогали якобы связи в разных ведомствах и службах: от полиции до СБУ.

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"Связи у него были серьезные, от него "кормилось" немало генералов. Где-то в 2012-13 годах Рошко резко стал очень набожным, отрастил длинную бороду, которую носил до последнего. Но эта набожность не мешала ему, как и другим бандитам, делать свои черные дела", – утверждает наш собеседник.

Последние годы "Ляма" якобы все также занимался контрабандой, но сюда добавилось и рейдерство, отжимы: "Отбирал у людей имущество, предприятия, вымогал и прессовал своих жертв". Причем уровень и "прибыль" от различных дел кардинально отличалась, но он не брезговал и "мелочевкой". А еще ни во что не ставил интересы других людей – только свои.

Именно одна из подобных ситуаций, по словам нашего собеседника, и привела к расстрелу "авторитета", которого также называли беспредельщиком.

Вадиму Смоляку, который застрелил Александра Рошко в пгт. Лиманском под Одессой, сейчас 35 лет. По словам его родственников, с которыми удалось поговорить журналистам OBOZREVATEL, он был давно знаком с "авторитетом".

"Вадим работал с ним, когда был еще пацаном. Работал в сфере "контры" – Саша занимался контрабандой. Знаете, да все село занималось контрабандой, просто у Саши была, скажем так, большая бригада. А потом, когда с контрабандой там прикрылось, он захотел, чтобы Вадим для него делал криминальные дела. Но тот отказался, сказал, что его посадят, Саша же убеждал: мол, не переживай", – рассказал родственник Смоляка.

После того разговора Вадим уехал на заработки в Германию. Когда вернулся, его якобы снова нашел Рошко.

"Однажды даже вывез его в посадку. После этого неоднократно приезжал к нему домой – с этим своим охранником (который впоследствии был ранен. – Ред.). Вы же понимаете, что там работал не один Саша... А Вадим для них был, как мусор под ногтем. Если бы с ним что-то случилось, никто бы и не разбирался", – говорит родственник Смоляка.

В тот день, когда Вадим Смоляк застрелил "авторитета", он, по утверждению родственников, защищался.

На автомойку, которую незадолго до этого открыл Смоляк в Лиманском, приехал Рошко с телохранителем.

"Оба были вооружены. Он стал убегать. Они гнались за ним, а потом он начал стрелять из своего охотничьего ружья. Якобы у Смоляка требовали ежемесячную дань", – рассказал наш собеседник.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом, а дело уже передано в суд.

"Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего жителя пгт. Лиманское по факту убийства и покушения на убийство (ч.1 ст.115, ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины). Установлено, что 26.03.2021 в Лиманском обвиняемый, имея личную неприязнь, на почве ранее возникшего конфликта с потерпевшим, боясь возможного применения в отношении себя психологического и физического воздействия, совершил из двуствольного охотничьего ружья несколько выстрелов в сторону пострадавших. В результате один из них скончался, а другой ранен", – сообщила OBOZREVATEL спикер Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко.

Согласно законодательству, за убийство и покушение Вадиму Смоляку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное. Позиция прокуратуры будет понятна после завершения судебного следствия, во время дебатов.

"Если бы Рошко не убили, то посадили", – считает собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Причиной стало бы одно из последних дел, связаное с похищением и пытками двух граждан Греции.

"То, что в этот раз беспредел был в отношении иностранцев, могло дать отмашку на то, чтобы наконец "закрыть" Рошко", – говорит он.

"Ляма" проходит тут как лидер вооруженной преступной группы, которая захватила в Одессе 55-летнего греческого бизнесмена Николаса Папаниколау и его 27-летнего племянника Апостола Апостолуса. Их два месяца держали в частном доме в Николаеве. По пытками (в том числе утюгом – как в "лихие 90-е") заставили перевести со своих счетов 20 миллионов гривен и переоформить шесть элитных квартиры. Часть недвижимости была в Аркадии – в ЖК "Гагаринский". Стоимость даже однокомнатных квартир тут доходит до 80 тысяч долларов.

Также в этом резонансном деле засветился и спецназовец, который был ранен тогда же, когда застрелили Рошко. Это бывший инспектор штурмового взвода военизированного формирования "Циклон" Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины Александр Кучмакра.

30-летний мужчина "подрабатывал", охраняя "авторитета" – в тот день получил огнестрельное ранение в бедро, но выжил.

Сейчас Кучмакра находится в следственном изоляторе. А в середине января 2021 года он вместе со своим "шефом" Александром Рошко познакомились с владелицей салона красоты в Николаеве Викторией Росляковой. Якобы Рослякова вместе с "Лямой" спланировали похищение ее гражданского мужа – гражданина Греции. А уже 17 февраля в Одессе женщина заманила Николаса Папаниколау в ловушку под предлогом дать пообщаться с маленьким сыном (пара незадолго до этого разругалась).

В квартире, куда привела Рослякова двух греков, уже поджидали шестеро вооруженных мужчин, среди которых как раз и были Рошко и Кучмакра.

"Угрожая пистолетом и автоматом, они скрутили иностранцев, избили, отобрали мобильные телефоны, все наличные (примерно 200 тысяч гривен), часы Tіssot (стоимостью около 85 тыс. грн), другие ценные вещи и банковские карточки. Жертв заковали в наручники и заклеили рот скотчем, а затем вывезли в Николаев", – рассказал собеседник издания в полиции.

Чуть более чем через месяц, 26 марта, Александр Рошко был застрелен, а еще один фигурант "греческого дела", Александр Кучмакра, – ранен.

После этого "телохранитель" заявил в полицию на то, что его пытались убить, а 13 апреля правоохранители нашли, где бандиты удерживают граждан Греции и освободили их. "Ляма" к тому времени был мертв, а его приятеля и охранника Кучмакру в мае отправили в СИЗО по подозрению в вымогательстве, пытках и незаконном лишении свободы.

Чем закончится дело о гибели криминального "авторитета" – прогнозировать трудно. Однако источники OBOZREVATEL утверждают, что доказать умышленное убийство вряд ли получится, но в любом случае все точки над "і" должен расставить суд.