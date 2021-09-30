Украинка из-за миллионов мужа-иностранца "сдала" его бандитам: детали громкого дела

В Одессе завершено досудебное расследование резонансного дела о похищении и пытках иностранцев. У гражданина Греции, которого вместе с племянником два месяца держали в плену, преступники "выбили" около 20 миллионов гривен и шесть элитных квартир.

Следствие считает, что организаторами были два человека: это гражданская жена иностранца – владелица салона красоты в Николаеве, и криминальный "авторитет", которого недавно расстреляли в Одессе.

Подробнее о громком преступлении читайте в материале OBOZREVATEL.

Греческий бизнесмен Николас Папаниколау познакомился с Викторией Росляковой несколько лет тому назад на Кипре, когда она якобы была танцовщицей в ночном клубе. Когда женщина сказала, что забеременела, мужчина обрадовался.

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Он приехал из Афин в Николаев, где жила Виктория, и купил там дом. Также дал гражданской жене деньги на то, чтобы открыть салон красоты. Все это было оформлено на Викторию.

У женщины уже была дочка от первого брака, а от греческого бизнесмена она родила сына Луку (сейчас мальчику четыре года). Виктория, по словам Папаниколау, ни в чем не нуждалась – обеспеченный иностранец ежемесячно давал ей на жизнь по пять тысяч евро. Сам же жил на две страны.

Что пошло не так в их отношениях – неизвестно. Но в социальных сетях Виктории Росляковой, в которых она постила множество фото и видео, не было никаких упоминаний о гражданском муже – отце ее ребенка.

По данным источника OBOZREVATEL в следствии, Виктория и Николас жили вместе якобы до конца 2020 года, а в январе 2021 разругались. Возможно после окончательно испортившихся отношений женщина поняла, что рассчитывать на обеспеченное будущее нечего и пошла ва-банк.

Как рассказала OBOZREVATEL спикер Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, в январе 2021 года женщина познакомилась с бандитами.

"Примерно в середине января 39-летний мужчина (в дальнейшем он возглавил вооруженную организованную группу (банду) и его 31-летний друг познакомились с 36-летней жительницей Николаева. Они вместе приняли решение завладеть деньгами и недвижимостью ее гражданского мужа – гражданина Греческой Республики. Женщина предоставила информацию о значительном состоянии грека и о наличии у него квартир в Одессе. Также сказала о том, что ее супруг и его племянник сейчас находятся в этом городе", – рассказала спикер.

Организатор, по данным следствия, вместе с женщиной разработал план и приступил к созданию на территории Одессы вооруженной организованной группы. Каждый из участников которой выполнял отведенные ему роли и функции.

"В течение месяца лидер банды, уроженец Беляевского района, совершил ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий. Приобрел необходимое оружие, подобрал из числа хорошо знакомых ему лиц участников преступной группы, обладающих необходимыми способностями и навыками", – добавила Коваленко.

А 17 февраля 55-летний Николас Папаниколау и его 27-летний племянник Апостол Апостолас в Одессе встретились с Викторией Росляковой. Как рассказывал николаевским журналистам впоследствии ее гражданский муж, Виктория заявила ему: мол, хочешь увидеть сына, давай встретимся в Одессе.

Однако в квартире поджидали пятеро бандитов в масках-"балаклавах", они скрутили иностранцев, заковали в наручники, а затем вывезли в Николаев – в тот самый дом, купленный Росляковой на деньги ее гражданского мужа.

Там иностранцев убеждали отдать все средства и переписать недвижимость, пытали... Для оформления их привозили в Одессу. Под давлением греки перевели похитителям со своих счетов 600 тысяч евро и переоформили на Викторию Рослякову шесть элитных квартир в Одессе.

В прокуратуре Одесской области говорят, что 36-летняя жительница Николаева была соорганизатором и непосредственно участвовала в совершении преступлений, действуя согласно плану и отведенной ей роли.

"При этом разделяла роль лидера банды, что проявлялось в выборе объектов нападения и управлении действиями других участников банды. Также она завладела деньгами потерпевших и имущественными правами на недвижимость", – сообщила Ирина Коваленко.

Кроме того, по словам спикера, будучи единственным членом банды, который свободно владеет английским языком, женщина переводила гражданскому мужу и его племяннику требования членов банды и запугивала жертв.

По информации источников OBOZREVATEL, лидером банды был одесский предприниматель Александр Рошко, более известный в криминальном мире как "Ляма" (якобы занимался рейдерством и контрабандой). Мужчину застрелили 26 марта в Одесской области (кстати, в его автомобиле обнаружили целый арсенал оружия). А в это время двое греков продолжали оставаться в плену.

Освободили жертв банды из плена в апреле: греки обнимали полицейских и целовали им руки – мужчины уже не надеялись остаться в живых.

В том, что Виктория являлась организатором похищения, пыток и т.д., убежден и Николас Папаниколау.

"С абсолютной уверенностью можно сказать, что все это организовала Виктория. Потому что она была единственным человеком, который знал все о моем финансовом состоянии, а те мафиози, которые были с ней вместе в этой организации, не могли знать никаких деталей", – утверждает пострадавший.

Сама же бизнесвумен говорит, что некие люди якобы заставили ее все это сделать.

"На меня вышли люди, мафия, и они меня принудили дать информацию про мужа и быть переводчиком", – заявила Рослякова в суде.

По ее словам, она жалеет, что не обратилась в полицию, но эти люди говорили, что у них есть связи в правоохранительных органах и что Папаниколау депортируют. По словам Росляковой, преступников она не знает, а видела их только в масках.

За незаконное лишение свободы, пытки, разбой и вымогательство пятерым фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Но окончательную точку в деле поставит суд.