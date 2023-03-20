Застрелился из автомата: во Львове покончил жизнь самоубийством 18-летний курсант

Во Львове 18-летний курсант университета внутренних дел погиб во время караула на посту 19 марта. По предварительным данным, парень застрелился из автомата.

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Гибель курсанта подтвердили на сайте университета. В вузе выразили соболезнования и заявили, что начали внутреннее расследование.

"Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями в рамках начатого уголовного производства. Кроме того, по факту смерти курсанта 2-го курса проводится служебное расследование", – сообщили в университете.

В то же время несколько Telegram-каналов, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишут, что парень 2004 года рождения выстрелил из автомата Калашникова АКС-74У себе в голову. Он скончался по дороге в больницу.

Родители парня перед его гибелью получили от сына сообщение, в котором он попросил прощения и поблагодарил за все. При этом, как пишут СМИ со ссылкой на сослуживцев погибшего, у него якобы был конфликт с руководством вуза.

По данным Zaxid.net, курсант учился на факультете № 3, где готовят специалистов для подразделений превентивной полиции. Он был родом из Ривненщины, вскоре ему должно было исполниться 19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В учебном центре "Десна" на Черниговщине в субботу, 18 марта, погибли четверо военных. В центре начато служебное расследование.

– Возможной причиной трагедии была детонация снаряда во время стрельб. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил обращения с оружием.