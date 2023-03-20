Сдетонировал снаряд: появились подробности гибели четырех военнослужащих в учебном центре ''Десна''

В субботу, 18 марта, произошло чрезвычайное событие в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого, в результате которого погибли четыре военнослужащих. Вероятной причиной названа детонация снаряда во время стрельб.

Видео дня

По данному факту продолжается служебное расследование с установления причин и обстоятельств гибели военных. Об этом OBOZREVATEL рассказали в Государственном бюро расследований (ГБР).

Предварительно установлено, что во время штатных стрельб в воинской части на Черниговщине 18 марта сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четверо солдат.

Сотрудники ДБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства.

Тела четырех военнослужащих были направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.

"Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны", – отметили в ГБР.

Напомним: о ЧП на территории "Десны" сообщило руководство учебного центра. От имени командования и личного состава там выразили искренние соболезнования родным и близким погибших побратимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа 2020 года на территории учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого погиб военный, еще три человека пострадали.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по статье "Убийство", поскольку установили, что к трагедии привело срабатывание гранаты. В сети были опубликованы фото 18+ с места смертельного взрыва в "Десне".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!