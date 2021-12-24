Застрелил сожительницу и задушил ее дочь: в Хмельницком вынесли приговор 42-летнему мужчине. Фото и видео

В Хмельницком 42-летнего мужчину приговорили к пожизненному тюремному заключению за убийство сожительницы и ее дочери. Соответствующее решение суд вынес 22 декабря.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Хмельницкой области. Обвиняемый убил свою сожительницу, а затем вместе с любовницей расправился с дочерью своей первой жертвы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Как установило следствие, в 2015 году мужчина познакомился с женщиной. Затем они стали жить вместе, однако спустя какое-то время отношения между парой стали напряженными.

Возвращаясь как-то из Киева, они решили выйти из автобуса на территории лесничества, где мужчина застрелил 30-летнюю гражданскую жену из оружия, заготовленного заранее.

Через два дня он забрал у бабушки 10-летнюю дочь убитой, вывез ее в Хмельницкую область, где вместе со своей любовницей задушил ребенка. Тело девочки нашли через месяц.

В первую очередь правоохранителям удалось выйти на след сообщницы, которая созналась в преступлении. Затем был задержан и мужчина.

Хмельницкий горрайонный суд признал его виновным в убийстве двух человек, незаконном лишении свободы, незаконном обращении с оружием и разбое. Он получил пожизненное заключение. Сообщницу приговорили к 10 годам тюрьмы еще в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине к пожизненному заключению приговорили 59-летнего мужчину. Его признали виновным в убийстве и изнасиловании 11-летнего мальчика.