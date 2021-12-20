На Днепропетровщине мужчина получил пожизненное за убийство и изнасилование 11-летнего мальчика

В Днепропетровской области к пожизненному заключению приговорили 59-летнего мужчину, которого обвинили в убийстве и изнасиловании 11-летнего Родиона Волкова. Трагедия произошла в мае 2020 года.

Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры. Кроме отмеченных преступлений, его также обвинили в краже.

Как уточнили в учреждении, приговор еще не вступил в силу, а мужчина не признал свою вину. Это решение он может обжаловать в апелляционной инстанции.

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"При публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры суд назначил высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы мужчине за убийство и изнасилование, а также за совершение кражи (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 185 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, тело 11-летнего Родиона обнаружили в полуразрушенном здании на территории психбольницы в Днепре. Выяснилось, что он стал жертвой 59-летнего педофила, заманившего ребенка в свое логово конфетами.

Злоумышленник во время преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, в этом заброшенном здании он проживал. Перед трагедией мальчик позвонил бабушке, а когда так и не появился дома, родственница обратилась к правоохранителям.

"Увидел мальчика. Сразу же понял, что хочу с ним сделать. Подошел, завел разговор. Потом завел его в магазин и купил пакет конфет. Спросил, не хочет ли он посмотреть заброшенные корпуса психбольницы. Ребенок согласился", – признался на допросе мужчина.

Как выяснило следствие, мальчик сначала был изнасилован, а затем задушен. Все подробности трагедии – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре трое мужчин избили, подожгли и закопали в посадке 35-летнего мужчину, которого они заподозрили в педофилии. Однако никаких доказательств того, что мужчина мог быть причастен к преступлениям против детей, нет. На скамье подсудимых оказался отец 11-летнего Родиона Волкова