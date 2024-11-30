Застолье завершилось трагедией: на Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека. Фото

В селе Малый Березный Ужгородского района в результате взрыва гранаты погибли три человека. Тела погибших родственников обнаружил 14-летний парень.

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Полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование. По информации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, 29 ноября в 22:39 к стражам порядка обратился 14-летний парень, сообщив, что нашел тело своего дедушки в комнате, но не смог уточнить обстоятельства.

По вызову сразу выехала следственно-оперативная группа, которая вместе с криминалистами обнаружила в помещении тела трех человек: 32-летнюю мать подростка, его 55-летнюю бабушку и 70-летнего дедушку.

Во время первоочередных мер полиция установила, что в тот вечер потерпевшие распивали алкоголь. Во время застолья 32-летняя женщина взяла в руки гранату неизвестного происхождения и случайно сорвала кольцо, что повлекло взрыв. В результате погибли все три человека, которые находились в комнате.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили еще три гранаты, которые были спрятаны в доме, и изъяли их.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а также устанавливают происхождение изъятых боеприпасов. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области в субботу, 23 ноября, произошел взрыв гранаты в квартире многоэтажного жилого дома. Как стало известно OBOZ.UA, по предварительным данным, пострадала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Славутич Киевской области задержали ранее судимого мужчину, который угрожал знакомому гранатой из-за ревности к своей сожительнице. Кроме того, у него дома нашли и изъяли фугасный зажигательный снаряд.

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