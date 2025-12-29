Заставили раздеться и расстреляли: оккупанты учинили расправу над украинскими военными под Покровском

Российские захватчики снова расстреляли безоружных украинских воинов. Двух защитников оккупанты захватили в плен на одной из позиций в Покровском районе.

Видео дня

Перед казнью россияне заставили одного из пленных раздеться, когда же убили военных – сняли одежду и со второго воина. Об очередном военном преступлении российских оккупантов рассказали в Офисе генерального прокурора Украины, там заявили о начале расследования по факту расстрела.

Что известно

В ОГПУ сообщили о начале расследования по факту расстрела представителями ВС РФ пленных украинских защитников в Покровском районе.

"27 декабря 2025 года во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района представители государства-агрессора взяли в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу на одной из позиций. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из них частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных защитников. Увидев, что военнопленные погибли, они сняли одежду и со второго, уже убитого защитника", – описали новое военное преступление оккупантов в Офисе генпрокурора.

В ОГПУ напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины) проводится под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств военного преступления и конкретных лиц, совершивших очередную казнь плененных украинских воинов.

Ранее в этот день OBOZ.UA рассказывал о другом случае расстрела безоружных защитников российскими агрессорами. Он зафиксирован вблизи Гуляйполя на Запорожье. Там 20 декабря захватчики лишили жизни трех украинских Героев. Все трое казненных воинов попали в плен, когда заходили на позиции, самовольно оставленные военнослужащими другого подразделения.

