Оккупанты расстреляли трех украинских бойцов возле Гуляйполя – DeepState

Российские оккупанты снова совершили тяжкое военное преступление – расстреляли трех безоружных украинских воинов. Показательную казнь защитников они совершили на юге от Гуляйполя Запорожской области.

Расстрел состоялся 20 декабря. Об этом сообщили в DeepState.

Что известно

В DeepState сообщили о новом зафиксированном случае расстрела украинских военнопленных российскими захватчиками. Произошло это южнее Гуляйполя: захватчики казнили трех воинов Сил обороны.

"Событие имело место 20 декабря 2025 года. Бойцы одной из механизированных бригад должны были занять позиции, которые перед этим были самовольно оставлены другим подразделением, но там их уже ждал враг. Данный случай является очередным нарушением обычаев и правил ведения войны, а также демонстрирует преступную суть военно-политического руководства Московии", – указано в сообщении.

В DeepState также подчеркнули важность постоянных усилий Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, а также всех неравнодушных, кто распространяет информацию о военных преступлениях государства-агрессора, в частности, на западную аудиторию.

"Мир должен знать и понимать, кому завтра будет подавать руку", – резюмировали в DeepState.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что оккупанты вывезли в РФ полсотни украинцев из села на Сумщине. Речь идет о жителях приграничного села Грабовское. Перед вывозом на российскую территорию россияне отобрали у людей телефоны и удерживали их в ужасных условиях.

