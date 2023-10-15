Засовывали голову в яму туалета: в Одесской области разгорелся скандал из-за издевательств над школьником, один из обидчиков – сын учительницы

В Одесской области группа подростков в школе издевалась над сверстником. Они засовывали его голову в яму уличной туалеты и заставляли бегать без нижнего белья по школьному двору, все это школьники снимали на телефон и затем выложили в сеть.

Среди обидчиков был сын одной из учительниц школы, поэтому мать школьника, над которым издевались подростки, не стала обращаться в полицию, потому что не верит в справедливость. Шокирующую историю рассказала волонтер Елена Ротари, она также выложила снятое подростками видео со издевательствами, чтобы не дать замять дело.

"Село Шевченково Килийской общины Измаильского района. Здесь где-то полторы недели назад ученики 7-8 классов издевались над парнем, засовывая его голову в яму туалета. Затем они заставили его обнажить половые органы. Все это снимали на телефон", – отметила волонтер.

Видео дня

Снятое видео подростки выложили в сеть. Однако никакой ответственности за буллинг сверстника они не понесли: семья подвергшегося издевательствам школьника даже не обращалась в полицию, не веря в возможность наказания для его обидчиков.

"Один из обидчиков – это сын учительницы этой школы. Из-за этого мама мальчика, над которым издевались, не стала подавать заявление в полицию. Она не верит в справедливость. Потому что семья учительницы в селе зажиточная. Плюс это опубликованное видео сразу удалили из социальных сетей и не хотят огласки", – отметила Ротари.

OBOZ.UA не публикует упомянутое видео из-за его жестокости. Однако сама волонтер это сделала, поскольку хочет, чтобы эта история не была замята. Ведь безнаказанность приводит к ощущению вседозволенности.

"После просмотренного видео я часа два не могла прийти в себя. Сегодня издеваются над чужими детьми, а завтра над нашими. Благодарю жителей села Шевченково за неравнодушие к этому случаю. Просто приведу сухую статистику в Одесской области: за 9 месяцев в территориальные органы полиции обратилось 10947 граждан, сообщивших о фактах домашнего насилия. Среди пострадавших почти 600 детей. Также, к сожалению, было зарегистрировано 58 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, среди них 8 изнасилований", – привела страшные цифры Ротари.

Напомним, ранее в Хмельницкой области женщина обвинила медиков в издевательствах во время родов. Она утверждает, что во время рождения ребенка медики оскорбляли ее и применяли запрещенные акушерские методы. После появления на свет младенец сразу же оказался в реанимации.