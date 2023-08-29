'Отливали водой и били по лицу': в Хмельницкой области женщина обвинила медиков в издевательствах во время родов, ребенок – в реанимации

Татьяна Дубик из Хмельнитчины обвинила медиков Волочинской многопрофильной больницы в издевательствах во время родов. Женщина утверждает, что во время рождения ребенка медики, по словам Татьяны, оскорбляли ее и применяли запрещенные акушерские методы.

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В настоящее время младенец, которого родила женщина, находится в реанимации в тяжелом состоянии, а в полиции возбудили уголовное дело о халатности медиков. Свою историю Татьяна Дубик рассказала на своей странице в Instagram.

Женщина рассказала, что эта беременность у нее была первой. Ее течение было нормальным: Татьяна уверяет, что чувствовала себя хорошо, у нее не было ни усталости, ни токсикоза. Она продолжала вести активную жизнь и ходила на работу.

На учет Татьяна стала в женскую консультацию Волочинской многопрофильной больницы, к заведующей гинекологическим отделением Наталье Ивановне Безух.

12 июля 2023 года, когда у Татьяны начались схватки, муж ее привез в родильное отделение. Это произошло около 5 утра. Женщина утверждает, что во время осмотра просила о кесаревом сечении, однако ее настояния были проигнорированы.

"Последнее УЗИ было сделано за пять недель до родов, на котором установлено, что вес ребенка 3 500 г. Врач не учтя, что последние пять недель является активной фазой роста плода и он мог активно набрать, при поступлении мне не сделала УЗИ , чтобы узнать хотя бы, нет ли обвития. Не говоря уже о размерах ребенка", – утверждает Татьяна Дубик.

После родов выяснилось, что мальчик был весом 4 700 граммов и ростом 56 сантиметров, а таз роженицы был слишком мал для него.

Около 11 утра Татьяну привезли в родзал. Она рассказывает, что сначала врач без предупреждения пробила ей околоплодный пузырь, а затем уколола раствор окситоцина, чтобы ускорить процесс. Когда женщина рожала, в зале присутствовали два практиканта. Согласия Татьяны на их присутствие, уверяет она, никто не спрашивал.

"В какой-то момент начали сбегаться другие гинекологи этого отделения. Врачей было всего пять, также присутствовали медсестры, старшая акушерка и санитарки. Все стояли возле меня, кричали, что я "неправильно тужусь", обзывали меня "дурой", "ленивой эгоисткой", также были фразы "сделать смогла, а родить не можешь" и другие, которые я в силу пережитого стресса не помню", – рассказала Дубик.

В какой-то момент, вспомнила Татьяна, врач начала кричать, что "видно макушку головы ребенка, но она не может выдуть его". После чего, утверждает она, двое других медиков начали давить ей на живот (так называемый прием Кристеллера, который официально запрещен в Украине – Ред.).

"Когда результата не было, они это начали делать вдвоем одновременно. Одна так и стояла надо мной, а другая с левой стороны. То есть уже выжимали ребенка в четыре руки. Сказать, что я кричала от боли – это не сказать ничего. Я просила кислорода, поскольку нечем было дышать, а врачи вместо того, чтобы дать кислородную маску, отливали меня водой и били по лицу. Я уже чувствовала, что теряю сознание и сказала об этом врачам, на что был ответ "ничего тебе не будет", – рассказывает женщина.

Далее, по словам Татьяны, врач без предупреждения сделала хирургический надрез, однако это не повлияло на процесс родов. Только через несколько минут она смогла вытащить ребенка рукой.

"Самый страшный и самый болезненный момент был, когда моего малыша вытащили, а он не заплакал. Мир тогда остановился. Ребенка на секунду положили мне на грудь и сразу забрали на стол", – поделилась воспоминаниями Дубик.

Роженица говорит, что услышала фразу "адреналин и искусственное дыхание ребенку". Врачи пытались вызвать реаниматологов, однако их не оказалось на работе. В конце концов, реанимобиль к новорожденному прибыл из Хмельницкого. До этого ребенку пытались реанимировать.

Своего первенца, которого Татьяна с мужем решили назвать Павлом, молодая мама, кроме тех нескольких секунд в родильном зале, больше не видела. Мальчика забрали в детскую областную больницу, где он находится почти семь недель. Сама она утверждает, что тоже получила тяжелые травмы.

После сложных родов женщину отправили на УЗИ внутренних органов. Татьяна Дубик говорит, что врачи обнаружили внутренние гематомы брюшной полости и другие повреждения. Из-за них ей запретили вставать с постели в течение месяца.

"Я дома, без ребенка, искалечена, в тяжелом психологическом состоянии. Муж ежедневно утром уезжает в реанимацию, покупает все лекарства по назначению. Лекарства, которых нет в Хмельницком, едет покупать в Тернополь. И так по кругу уже 43-й день. А я месяц лежу, сыночка своего так и не видела", – говорит Татьяна.

По ее словам, малыш до сих пор находится в тяжелом состоянии, а врачи не дают никаких прогнозов. Родителям объяснили, что причиной состояния малыша могли стать травмы, причиненные ребенку во время рождения.

Врач, которая вела беременность и принимала роды, Татьяна Дубик обвиняет в профессиональной халатности. Женщина наняла адвоката и написала заявление в полицию.

Журналисты ТСН обратились за комментарием в полицию. Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур подтвердила открытие производства по части второй статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего. На данным момент никто из медицинских работников не отстранен от работы. Продолжается досудебное расследование.

"В настоящее время никто не отстранен. Для того чтобы отстранить от исполнения обязанностей кого-то, нужно объявить сначала подозрение, чтобы лицо приобрело официальный статус подозреваемого. Открыто уголовное производство по факту и ведется досудебное расследование", – отметила Мазур.

Татьяна Дубик также уверяет, что после ее обращения в полицию к ней позвонила врач и попросила о встрече.

"Мы согласились, поскольку было немало вопросов, на которые хотелось получить ответы. В этот же день Безух вместе с Я*** приехали ко мне домой и начали разговор с того, что ну написала ты заявление, что тебе с того? Снимут Безух с должности и лишат квалификации максимум"... Диалог преимущественно вела Я***, которая настаивала на том, чтобы я забрала заявление, мотивируя это тем, что вы молоды, еще себе родите, жизнь на этом не останавливается", – отметила Татьяна Дубик.

Также журналисты попытались получить комментарий от акушерки-гинеколога Наталии Безух. Сначала дежурная работница больницы сказала, что заведующая находится на рабочем месте и пошла позвать ее к телефону. Однако через несколько минут вернулась и заявила, что Безух не сможет говорить, потому что находится в операционной. Повторные попытки журналистов получить комментарий врачи также оказались безрезультатными.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал историю киевлянки-акушерки, которая с первых дней войны принимала роды в бомбоубежище. Светлана Рудченко уже 23 года работает в Киевском городском роддоме №5. Она отказалась от предложений уехать из Киева и принялась обустраивать в бомбоубежище безопасное место для рожениц и сотрудников. Сотрудники заведения продумали все детали – как кормить женщин в укрытии и обеспечить тепло, где взять лекарства для рожениц после родов или операций. Помогали в этом и столичные власти, и волонтеры. Были в медучреждении и запасы продовольствия и медикаментов.

24 февраля 2022 года в бомбоубежище родились 20 младенцев.