Зашивали рваные раны на ноге: на Закарпатье владелец кафе натравил на детей собак

На Закарпатье на прошлой неделе произошел резонансный инцидент с участием детей из экскурсионной группы из Харькова. А именно: владелец местного кафе натравил собак на детей, которые просто попросились воспользоваться уборной заведения.

Об этом в соцсетях рассказали мама одной из пострадавших девочек и экскурсовод группы. В свою очередь правоохранители доложили местным СМИ, что уже открыли соответствующее уголовное производство.

Как это произошло

Автобус с туристами, среди которых были дети, пересекал Абранский перевал в направлении Мукачево. После длительной дороги дети попросили водителя остановиться, потому что хотели в туалет. Поэтому водитель остановил автобус возле кафе "У Славка" на трассе Пилипец-Мукачево (заведение на фото ниже).

Это произошло около 18:10. В заведение вместе со взрослой женщиной зашли две 10-летние девочки. Они спросили у владельца кафе, есть ли возможность воспользоваться уборной. Хозяин заведения отказал, даже когда ему предложили оплатить услугу.

Поэтому девочки и женщина пошли в обход заведения, чтобы справить нужду хотя бы в лесу за заведением.

Именно в этот момент владелец кафе спустил с цепи двух своих собак и отдал им команду "Фас".

Пострадавшие дети

Собаки мгновенно набросились на группу. Мама одной девочки закрыла собой своего ребенка, поэтому покусали и ее. Вторую деваочу "собаки покусали так, что ее госпитализировали и зашивали рваные раны на ноге".

Детей забрала скорая помощь и доставила в больницу.

Пострадавшая женщина показала фотографии с ранениями, которые ей и ребенку нанесли собаки кафе "У Славка".

Реакция правоохранителей

В полиции Закарпатья утверждают, что уголовное производство открыли в Харькове, поскольку пострадавшие решили проходить судебно-медицинскую экспертизу именно там. Однако закарпатские правоохранители уже собрали необходимую медицинскую документацию, объяснения свидетелей, потерпевших и владельцев заведения.

Владельцы кафе не отрицают инцидент, но утверждают, что пострадавшие якобы сами зашли во двор, где находились собаки, а команды "фас" животным никто не давал. Однако есть свидетели, что такая команда звучала.

Следственные органы в Харькове открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. После завершения судебно-медицинской экспертизы все материалы они передадут в Закарпатье, где "по месту происшествия следственные действия будут продолжены", утверждают харьковские правоохранители.

