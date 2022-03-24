Защитники Украины уничтожили на восточном направлении еще около 130 оккупантов

Защитники Украины отразили 5 вражеских атак на востоке нашей страны. Российские оккупанты потеряли еще около 130 человек личного состава.

Об этом сказано в вечерней сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook в четверг, 24 марта. "Очередная партия российской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание!" – написано в сообщении.

В результате боев также было уничтожено 9 танков, 1 бронетранспортер, 6 боевых машин пехоты, 5 самоходных артиллерийский установок и пушек, 8 единиц автомобильной техники и 1 самоходная реактивная установка разминирования УР-77.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц полномасштабной войны против Украины погибло уже почти 16 тысяч российских оккупантов. Также враги потеряли около 530 танков, почти 1600 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.

За это время Россия выпустила по городам Украины уже более 1200 ракет. Однако меткость серьезно подводит оккупантов – только 39% из них попали в цель.

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