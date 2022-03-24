Россия выпустила по Украине более 1200 ракет, но только 39% попали в цель. Инфографика

За месяц полномасштабной войны Россия выпустила по городам Украины уже более 1200 ракет. Однако меткость серьезно подводит оккупантов – только 39% из них попали в цель.

Об этом сказано в сообщении UA War Infographics в Telegram-канале. Более половины вражеских ракет либо сбили силы украинской противовоздушной обороны, либо же они попадали мимо целей – например, в горы, лес, в реки.

"Почему так? Во-первых, у нас хорошая ПВО. Во вторых, у них неточные ракеты и кривые руки", – отмечается в сообщении.

Среди ракет оккупантов, которые попали в цель:

крылатые ракеты "Калибр" – 183;

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балистические ракеты "Искандер" – 175;

крылатые ракеты класса Х – 86;

крылатые ракеты "Точка-У" – 23.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины выступил по видеоконференции на саммите лидеров стран НАТО. Владимир Зеленский отметил, что оккупанты имеют преимущество в небе, поэтому призвал ввести бесполетную зону над нашей страной.

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