'Зарабатывали' по 5 млн грн в месяц: в Украине обезвредили наркосиндикат, который производил масштабные партии психотропов. Фото

СБУ и Нацполиция ликвидировали наркосиндикат в Черкасской области, который производил крупные партии психотропов. К организации незаконного бизнеса были причастны местные жители, в частности, среди них фигурирует 36-летняя юрист центра безвозмездной правовой помощи.

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Группировка занималась производством амфетамина, мефедрона и A-PVP. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

Для массового изготовления наркотиков они обустроили две лаборатории, ежемесячно выпускавшие психотропы на сумму около 5 млн грн.

Производство запрещенных веществ преступники организовали в своих жилищах. Готовую продукцию они продавали через сеть наркодилеров в Одессе, Черновцах, а также в Киевской и Черкасской областях.

Клиентов искали через связи в криминальных кругах. Группировка планировала расширить свой нелегальный бизнес на всю Украину.

Правоохранители задержали четырех членов банды на горячем, во время подготовки новой партии психотропов к продаже.

Во время 22 обысков у задержанных изъяли:

5 кг психотропа A-PVP,

около 160 литров прекурсоров,

оборудование для производства и упаковки наркотиков,

мобильные телефоны с поличным,

банковские карты для расчетов за сбыт психотропов.

Пятерым членам группировки уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и сбыт наркотиков в составе организованной группы). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока злоумышленники находятся под стражей, а расследование продолжается для установления других причастных. Операция проводилась СБУ и Нацполицией в Черкасской области под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить 11 членов преступной группировки, занимавшейся поставкой наркотиков и психотропов из ЕС и их продажей на территории Украины, в частности в Киевской области. Ежегодная прибыль от незаконной деятельности превышала 135 миллионов гривен.

Напомним, что украинские правоохранители разоблачили преступную "схему" по сбыту психотропных веществ за границу и в Украине, в том числе на временно оккупированные территории. Организатора наркобизнеса – 25-летнего жителя Киева – задержали и объявили подозрение в преступлении. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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