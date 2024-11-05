Зарабатывали 9 млн в месяц: в Украине задержали 24 участника преступных организаций, занимавшихся сбытом метамфетамина

Правоохранители задержали 24 члена преступных группировок, которые зарабатывали до 9 миллионов гривен в месяц, занимаясь сбытом метамфетамина. Организаторы двух преступных групп в Кривом Роге пытались занять место ликвидированного наркосиндиката "Двадцатовские" и даже использовали его метод сбыта наркотических веществ – через коктейльные трубочки.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Вырученные таким образом средства организаторы вкладывали в легальный бизнес и переводили в криптовалюту.

В результате двухэтапной спецоперации правоохранители задержали лидеров и членов двух преступных группировок. Им объявили подозрения, и сейчас они находятся под стражей. У задержанных изъяты наркотики и другое имущество на сумму почти 10 миллионов гривен.

Лидеры этих преступных группировок – мужчины 36 и 41 года – ранее сотрудничали с руководителями наркосиндиката "Двадцатовские" и с их разрешения распространяли наркотики на определенных территориях Кривого Рога. После того как полиция ликвидировала "двадцатовских", они решили занять их место.

В преступных группах существовала четкая иерархия: руководители контролировали все процессы, фасовщики отвечали за подготовку товара, а так называемые старшие – за поставку метамфетамина к сбытчикам. Работа велась сменами, после которых участники отчитывались о доходах и остатках "товара".

Фасовка наркотиков проходила в шести местах – в квартирах участников и арендованных квартирах, которые периодически меняли. Заказы принимали через чат-боты в мессенджере, а товар передавали покупателям в коктейльных трубочках или оставляли в закладках по всему Кривому Рогу. Стоимость "дозы" составляла 2000 гривен за один грамм и 300 гривен за 0,018 г.

По оперативным данным, ежемесячно участники преступных организаций сбывали до 30 000 доз метамфетамина, получая около 9 млн гривен. Часть средств вкладывали в легальный бизнес и переводили в криптовалюту.

Для ликвидации этих группировок правоохранители провели двухэтапную спецоперацию, в ходе которой задержали 24 человека. В результате 87 обысков было изъято наркотиков и психотропов почти на 2 млн грн, оружия, автомобилей и наличных – общей стоимостью 10 млн грн.

Задержанным выдвинуты подозрения по статьям о создании преступной организации и незаконном сбыте психотропных веществ (ч. 1 и 2 ст. 255, ⁠ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что преступники в Одесской области ежемесячно зарабатывали более 8 миллионов гривен, сбывая 25 килограммов психотропов под видом зоотоваров. Разоблачение лаборатории показало, как тщательно дельцы маскируют свою деятельность, используя легальные бизнес-схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту наркотиков. Злоумышленник отправлял клиентам "товар", замаскированный в посылки с продуктами, бытовыми товарами и игрушками.

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