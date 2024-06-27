Заплатил залог в 30 млн грн: мэр Мукачево Балога вышел на свободу

Мэр Мукачево Андрей Балога вышел на свободу из СИЗО, заплатив залог в размере 30 миллионов гривен. Он проходит как один из подозреваемых по делу о продаже по очень заниженной цене 3 гектаров коммунальной земли (местный стадион "Авангард").

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О том, что чиновник вышел из-под ареста, журналисту Виталию Глаголе стало известно в четверг, 27 июня. Информацией он поделился в Telegram.

Меру пресечения мэру Высший антикоррупционный суд Украины избрал 26 июня, а задержание состоялось 25-го числа.

"Как свидетельствуют данные следствия, на сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в девять раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета [Михаил Ланьо]", – сообщали в СБУ.

Чтобы оценщик определил для земли "правильную" стоимость, владельцам компании-оценщика (по данным СМИ, ООО "Бином-Групп") дали взятку.

"Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу ["Универсал-М"] рассрочку платежа на шесть месяцев", – указали в Службе безопастнсоти.

В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 миллиона продали всего за 9,6 миллиона гривен.

В целом подозреваемыми по делу являются:

– городской глава (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);

– председатель районного совета (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК);

– экс-начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений горсовета (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УК);

– два учредителея компании-оценщика (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 УК);

– оценщик (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УК).

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