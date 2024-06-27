Суд избрал меру пресечения главе Мукачевского райсовета по делу о продаже земли за бесценок

Главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой 30 млн грн залога. Соответствующую меру пресечения выбрал 27 июня Высший антикоррупционный суд Украины.

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В случае внесения указанной суммы на подозреваемого будут возложены определенные процессуальные обязанности. Об этом сообщила в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Также ВАКС арестовал на 2 месяца начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений Мукачевского городского совета Александра Лизанца. Но он может внести 5 млн грн залога, чтобы выйти из-под стражи.

Ранее в СИЗО с возможностью заплатить 30 млн грн залога отправили мэра Мукачево Андрея Балогу.

Ланьо, Лизанец и Балога – подозреваемые в деле продажи за бесценок 3 га коммунальной земли (стадион "Авангард" в центре Мукачево Закарпатской области). Объект за 9,4 млн грн купила компания "Универсал-М", которую контролирует Ланьо.

Ущерб громаде, по мнению САП, НАБУ и СБУ, составил 74,9 млн грн, ведь землю продали по заниженной стоимости (цена должна была составить примерно 84,6 млн грн).

Кроме того, с целью получения "нужной" экспертной денежной оценки участка владельцам компании-оценщика предоставили взятку.

Пресс-служба САП среди подозреваемых указывала:

– городского главу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);

– председателя районного совета (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК);

– экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений горсовета (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УК);

– двух учредителей компании-оценщика (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 УК);

– оценщика (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УК).

Действующие и бывшие чиновники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Львовщине суд обязал Национальное агентство по предотвращению коррупции расследовать дело о строительстве дороги стоимостью 23 млн грн в курортной Сходнице. Она ведет к частному комплексу отдыха Зиновия Козицкого – отца руководителя Львовской ОВА (ОГА) Максима Козицкого.

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