Замруководителя Ивано-Франковского ТЦК поймали на взятке: стали известны подробности. Фото

Национальная полиция Украины разоблачила на взятках заместителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной защиты, а также двух служащих одного из районных ТЦК на Прикарпатье. Фигуранты создали коррупционные схемы по "помощи" для мужчин призывного возраста в избежании мобилизации.

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За услуги с "клиентов" брали от 2 тысяч гривен до тысячи долларов, сумма зависела от "сложности вопроса". Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области и следователи следственного управления областной полиции провели одновременно задержание трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, фигурирующих в коррупционных схемах", – говорится в сообщении.

Среди задержанных – заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК. Как установило следствие, он за "символическое вознаграждение" в размере 1 тыс. долларов обеспечивал "клиентов" кодами для идентификации в системе "Оберіг" или военно-учетными документами. Задержали взяточника недалеко от места работы.

Такую же "таксу" при решении аналогичного вопроса установил и его коллега, начальник одного из районных ТЦК и СП.

"А вот уже заместитель командира роты охраны этого же центра комплектования получил более 18 000 грн. 2000 гривен – за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил военного учета и 400 долларов – за предоставление электронного кода для идентификации в системе", – рассказали в Нацполиции о третьем подозреваемом.

Всем должностным лицам следователи сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Заместителю начальника областного ТЦК и начальнику РТЦК избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 000 гривен залога каждому. По третьему подозреваемому – продолжается рассмотрение ходатайства.

За совершенное подозреваемые могут получить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению взяточников проводились совместно с работниками УСБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, ранее стало известно о задержании "на горячем" должностного лица Минобороны и его сообщников, начальника финслужбы воинской части и бывшего военного: они требовали взятки за начисление соцвыплат раненым воинам.

Правоохранители задокументировали получение фигурантами более 300 тыс. грн. неправомерной выгоды. За эту сумму фигуранты, вероятно. "приобрели" для себя "билет" в тюрьму сроком до 10 лет с конфискацией имущества.