Требовали взятки за начисление соцвыплат раненым воинам: чиновника Минобороны и его подельников задержали 'на горячем'. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали чиновника Минобороны, начальника финслужбы воинской части и бывшего военного по подозрению в требовании взяток за начисление социальных выплат раненым воинам Вооруженных сил. Правоохранители задокументировали получение фигурантами более 300 тыс. грн. неправомерной выгоды.

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Об этом 5 сентября сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Как отмечается, СБУ на Нацполиция во взаимодействии с управлением внутренней безопасности Минобороны и руководством ВСУ ликвидировали коррупционную схему.

В результате комплексных мероприятий задержан руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника – начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий этой части.

По данным следствия, они наладили преступный механизм получения денег от бойцов ВСУ, получивших ранения на передовой.

В обмен на взятки фигуранты обещали тяжелораненым военным беспрепятственное начисление законных выплат из-за полученной инвалидности.

Правоохранители задокументировали факты получения более 300 тыс. грн неправомерной выгоды.

Всех троих задержали с поличным после передачи одного из траншей в сумме 1,9 тыс. долларов и 76 тыс. грн.

Руководитель отдела Минобороны уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Его подельникам инкриминируют ч. 5 ст. 27 и ст. 368 (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по подозрению во взяточничестве задержан начальник отдела городского управления Госпродпотребслужбы. По данным следствия, он требовал 3 тыс. долларов за выдачу актов о фиктивной дезинфекции.

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