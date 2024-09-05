Требовали взятки за начисление соцвыплат раненым воинам: чиновника Минобороны и его подельников задержали "на горячем". Фото
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали чиновника Минобороны, начальника финслужбы воинской части и бывшего военного по подозрению в требовании взяток за начисление социальных выплат раненым воинам Вооруженных сил. Правоохранители задокументировали получение фигурантами более 300 тыс. грн. неправомерной выгоды.
Об этом 5 сентября сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Как отмечается, СБУ на Нацполиция во взаимодействии с управлением внутренней безопасности Минобороны и руководством ВСУ ликвидировали коррупционную схему.
В результате комплексных мероприятий задержан руководитель отдела Департамента финансов Минобороны и два его сообщника – начальник финслужбы воинской части и бывший военнослужащий этой части.
По данным следствия, они наладили преступный механизм получения денег от бойцов ВСУ, получивших ранения на передовой.
В обмен на взятки фигуранты обещали тяжелораненым военным беспрепятственное начисление законных выплат из-за полученной инвалидности.
Правоохранители задокументировали факты получения более 300 тыс. грн неправомерной выгоды.
Всех троих задержали с поличным после передачи одного из траншей в сумме 1,9 тыс. долларов и 76 тыс. грн.
Руководитель отдела Минобороны уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Его подельникам инкриминируют ч. 5 ст. 27 и ст. 368 (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).
Решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.
Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по подозрению во взяточничестве задержан начальник отдела городского управления Госпродпотребслужбы. По данным следствия, он требовал 3 тыс. долларов за выдачу актов о фиктивной дезинфекции.
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