Закрываем небо сами: защитники Украины уничтожили уже 52 самолета, 69 вертолетов и десятки ракет оккупантов

Украинская противовоздушная оборона продолжает эффективно уничтожать российских оккупантов в воздушном пространстве. Защитники нашего государства с момента полномасштабного вторжения РФ сбили уже десятки крылатых и баллистических ракет, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

Об этом в Facebook рассказало Командование Воздушных сил ВСУ. "Многие крылатые ракеты, выпущенные россиянами по разным направлениям, не достигают целей именно благодаря ПВО государства", – написано в сообщении.

"А сегодня одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной из украинского истребителя. Да, именно из того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они – Призраки! И доказали это минувшей ночью, уничтожив в воздушном бою близ столицы сразу два вражеских истребителя. Третий – в этом же бою, сбили зенитные ракетные войска", – рассказали наши военные.

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На нескольких стратегических направлениях штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн техники оккупантов. Также 7 марта защитники Украины уничтожили один вражеский вертолет и три истребителя.

"Один из них в Харьковской области сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, остальные два – под Киевом, сбитые зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных сил ВС Украины", – сказано в сообщении.

"Закрываем небо сами и NATO приглашаем", – написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на утро 7 марта Украине погибли более 11 тысяч российских солдат, почти 2 тысячи сдались в плен (и активно продолжают это делать). Еще примерно 30 тысяч оккупантов получили ранения.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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