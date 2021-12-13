Захарова заявила, что Запад направляет в Украину "боевиков" под видом инструкторов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада якобы перебрасывают в Украину "боевиков", которых маскируют под инструкторов. По ее словам, Украина "накачивается вооружениями".

Такое заявление она сделала в эфире пропагандистского телеканала "Крым 24". "Речь идет о переброске туда (в Украину) под видом инструкторов просто боевиков", – сказала Захарова.

Кроме того, по ее словам, в Украине планируются "многомиллионные, миллиардные в совокупности" контракты о поставках вооружения.

Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал США, Британию и Канаду направить своих военных к границе с РФ в рамках расширенно программы обучения. В частности, вместо 50-ти он предложил прислать 500 инструкторов, чтобы, пока не поздно, оказать военную поддержку Украине.

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Напомним, ранее Захарова заявила, чтоРоссия имеет законное право накапливать войска у границ Украины и делает это якобы из-за маневров НАТО в Черном море.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин назвал распад СССР трагедией. Кроме того, он обвинил Украину в невыплате зарубежных активов.

В "Большой семерке" 12 декабря Россию призвали к деэскалации и предупредили о серьезной цене в случае военной агрессии против Украины.