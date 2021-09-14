Заехал попрощаться с побратимами: во время вражеского обстрела на Донбассе погиб ветеран ООС. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Заехал попрощаться с побратимами: во время вражеского обстрела на Донбассе погиб ветеран ООС. Фото

В воскресенье, 12 сентября, в результате артиллерийского обстрела со стороны наемников России в Донбассе погиб 34-летний пехотинец Валентин Валерьевич Чепурной. Накануне у воина закончился контракт, на передовую он приехал за вещами и попрощаться с побратимами.

Трагический случай произошел на западной окраине села Крымское в Новоадарськом районе Луганской области. О нем сообщили с передовой журналисты ТСН.

Валентин Чепурной был родом из поселка Высокополье Бериславского района на Херсонщине. В рядах Вооруженных сил Украины служил по меньшей мере с 2018 года.

Рокового 12 сентября мужчина заехал в свое подразделение по дороге из госпиталя – намеревался забрать вещи и документы, а также попрощаться со сослуживцами. В этот момент оккупанты прибегли к обстрелу позиций ВСУ с артиллерийского вооружения.

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Валентин Чепурной

Чепурной вместе с бойцами бросился в укрытие. Их бежало четверо. Трем воинам удалось проскочить, хотя осколками им посекло ноги. Сейчас мужчины в госпитале.

Тогда как Валентин принял на себя убийственный удар осколков от мины 120-го калибра, разорвалась совсем рядом. Обломками ему побило все тело. Медики попытались эвакуировать его, однако было уже поздно.

"Где-то за полчаса до этого наблюдали три беспилотных летальных аппарата. После и начался обстрел", – рассказал военнослужащий Александр Кныш о трагедии.

На момент гибели Валентин Чепурной официально считался гражданским, об этой потере не информировали в военной сводке. Поэтому неизвестно, получит ли теперь семья ветерана ООС компенсацию за его смерть.

Чепурной погиб под артиллерийским обстрелом в окрестностях Крымского

"Валентин Чепурной. 34 года. Он пехотинец, но проходит... как гражданский. Его контракт закончился накануне. Заехал забрать вещи, получить деньги, сказать всем "пока". Прилетела мина, стодвадцатка. Тоже в тыл били. Бежали в укрытие, трем посекло ноги осколками, а он – погиб. Как гражданский. Его даже в сводке не может быть. На войне с 2018-го – точно был (может, и раньше)... Война как-то странно иногда выбирает", – эмоционально прокомментировала потери в ООС журналист ТСН Наталья Нагорная в Facebook.

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