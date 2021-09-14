Заехал попрощаться с побратимами: во время вражеского обстрела на Донбассе погиб ветеран ООС. Фото

В воскресенье, 12 сентября, в результате артиллерийского обстрела со стороны наемников России в Донбассе погиб 34-летний пехотинец Валентин Валерьевич Чепурной. Накануне у воина закончился контракт, на передовую он приехал за вещами и попрощаться с побратимами.

Трагический случай произошел на западной окраине села Крымское в Новоадарськом районе Луганской области. О нем сообщили с передовой журналисты ТСН.

Валентин Чепурной был родом из поселка Высокополье Бериславского района на Херсонщине. В рядах Вооруженных сил Украины служил по меньшей мере с 2018 года.

Рокового 12 сентября мужчина заехал в свое подразделение по дороге из госпиталя – намеревался забрать вещи и документы, а также попрощаться со сослуживцами. В этот момент оккупанты прибегли к обстрелу позиций ВСУ с артиллерийского вооружения.

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Чепурной вместе с бойцами бросился в укрытие. Их бежало четверо. Трем воинам удалось проскочить, хотя осколками им посекло ноги. Сейчас мужчины в госпитале.

Тогда как Валентин принял на себя убийственный удар осколков от мины 120-го калибра, разорвалась совсем рядом. Обломками ему побило все тело. Медики попытались эвакуировать его, однако было уже поздно.

"Где-то за полчаса до этого наблюдали три беспилотных летальных аппарата. После и начался обстрел", – рассказал военнослужащий Александр Кныш о трагедии.

На момент гибели Валентин Чепурной официально считался гражданским, об этой потере не информировали в военной сводке. Поэтому неизвестно, получит ли теперь семья ветерана ООС компенсацию за его смерть.

"Валентин Чепурной. 34 года. Он пехотинец, но проходит... как гражданский. Его контракт закончился накануне. Заехал забрать вещи, получить деньги, сказать всем "пока". Прилетела мина, стодвадцатка. Тоже в тыл били. Бежали в укрытие, трем посекло ноги осколками, а он – погиб. Как гражданский. Его даже в сводке не может быть. На войне с 2018-го – точно был (может, и раньше)... Война как-то странно иногда выбирает", – эмоционально прокомментировала потери в ООС журналист ТСН Наталья Нагорная в Facebook.

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