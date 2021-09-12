На Донбассе под вражеским обстрелом погиб молодой морпех: названо имя героя. Фото

12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб матрос Артур Голуб. Он получил несовместимые с жизнью ранения в результате вражеского обстрела.

Об этом сообщили на Facebook-странице Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины. Парень был родом из села Малин Житомирской области.

"Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким павшего морского пехотинца", – отметили в сообщении.

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Как сообщил в своем Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко, погибший учился в Национальном университете биоресурсов перед тем, как решил пойти защищать Родину.

"Братство морпехов стало его второй семьей. Только что его мама узнала: грузовик ее сына подбили российские наемники", – отметил Цаплиенко.

По информации журналиста, возле села Верхнеторецкое в машину с украинским военным попала противотанковая управляемая ракета.

Напомним, 11 сентября в зоне ООС на Донбассе погиб старший сержант Алексей Куленко, 1985 года рождения. В родном селе на Кировоградщине у мужчины остались отец и трое детей. Он получил тяжелое осколочное ранение, которое внезапно оборвало жизнь Героя.

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