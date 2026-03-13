Задушили и выбросили из окна: в Италии обнародовали новые подробности убийства украинского банкира Адарича

В Милане в Италии следователи обнародовали новые детали гибели 54-летнего украинского банкира Александра Адарича. Экспертиза подтвердила, что мужчина уже был мертв, когда 23 января его тело упало из окна четвертого этажа дома на улице Нерино.

О ходе расследования пишут итальянские медиа со ссылкой на материалы следствия и результаты судебно-медицинской экспертизы. По данным журналистов издания Corriere della sera, вскрытие показало, что причиной смерти стала механическая асфиксия – мужчину задушили еще до того, как его тело выбросили из окна. В материалах дела указано, что на шее погибшего зафиксировали характерные травмы и перелом подъязычной кости.

Обстоятельства гибели

По данным следователей, 23 января тело Адарича упало с четвертого этажа дома, где в одной из квартир работал арендованный B&B недалеко от центра Милана. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения – мужчина летел почти 15 метров и не подавал никаких признаков движения.

Следователи обратили внимание и на другую деталь. На видео видно, что перед падением в квартире вместе с погибшим находился только его сын Игорь Адарич. Другие люди, которых следствие считает возможными соучастниками, покинули здание еще до момента падения тела.

Подозреваемый по делу

27 февраля в Барселоне задержали 33-летнего Игоря Адарича – сына погибшего. Его арестовала каталонская полиция Mossos d'Esquadra на запрос итальянских правоохранителей. Сейчас мужчина ожидает экстрадиции в Италию.

Следствие считает, что именно он организовал похищение отца вместе с четырьмя неустановленными лицами. По версии следователей, после убийства подозреваемый выбросил тело из окна, пытаясь создать впечатление самоубийства.

Камеры зафиксировали, что в 18.06 тело упало во внутренний двор дома. В этот момент трое возможных соучастников уже выходили из подъезда, а еще один человек, который выполнял роль наблюдателя, покинул место еще раньше.

Через несколько минут после падения консьержка дома услышала звук удара и вышла во двор. Она увидела силуэт человека в открытом окне квартиры, откуда упал мужчина. Позже, по данным следствия, это был Игорь Адарич.

Вскоре он спустился по лестнице, прошел мимо тела отца и сказал на английском, что не знает погибшего. Затем мужчина покинул здание и поехал на такси в аэропорт Мальпенса, откуда вылетел в Барселону. В самолете рядом с ним оставалось свободное место – билет был оформлен для его отца.

Позже Игорь Адарич подал заявление об исчезновении отца, но сделал это только после настояния второй жены погибшего. Его объяснения содержали противоречия, которые, по словам следователей, не подтвердились во время проверки.

Следователи также пытаются установить личности четырех возможных соучастников. Среди них упоминают мужчину по имени Кирилл, который якобы контактировал с сыном банкира через Telegram и организовал встречу в Милане.

Кроме того, правоохранители проверяют финансовую операцию, совершенную незадолго до смерти Адарича. По данным следствия, в тот день он получил около 250 тысяч евро в криптовалюте от знакомого партнера после срочной телефонной просьбы о переводе.

Что известно об Александре Адариче

Александр Адарич родился 12 октября 1971 года в Павлограде. Был экономистом и банкиром.

Адарич работал заместителем руководителя Павлоградского филиала, а затем Харьковского филиала ПриватБанка.

С 2002-го по 2008 год занимал должность председателя правления Укрсиббанка.

В 2012-2013 годах Адарич купил "СЕБ Банк" и "Эрсте Банк", объединив их в "Фидобанк". Также под его контролем были "Евробанк" и "Фидокомбанк".

В 2016 году "Фидобанк", который принадлежал Александру Адаричу, признали неплатежеспособным. В том же году признан банкротом "Евробанк".

Государственная фискальная служба Украины подозревает владельцев и руководителей обанкротившегося "Фидобанка" в присвоении 1,6 млрд грн активов финучреждения, что в дальнейшем привело к его краху.

По информации издания "Сопротивление", Александр Адарич тесно связан с "семьей" беглого президента Виктора Януковича. Его считают одним из организаторов финансовых махинаций в сфере банковских и корпоративных схем.

По данным Il Giorno, последние годы Адарич работал в люксембургской девелоперской компании Alfaro Real Estate.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Адарич был признанлучшим финансистом 2005 года.

