Сначала было похищение: в Испании задержали сына владельца 'Фидобанка' Адарича по подозрению в убийстве отца – медиа

В Испании, в Барселоне, задержали сына бывшего украинского банкира Александра Адарича, которого подозревают в похищении и причастности к смерти отца в Милане. Мужчина мог организовать похищение.

После чего 54-летний банкир погиб, выпав из окна квартиры 23 января. Об этом сообщает издание Express.

Известно, что 34-летний Игорь Адарич якобы убедил отца приехать в Милан на встречу в районе улицы Виа Нерино. Правоохранители предполагают, что именно там было организовано похищение с целью заставить банкира перевести 250 тысяч евро в криптовалюте.

Сын был единственным лицом в доме в момент падения отца из окна. Следователи считают, что он может быть причастен к тому, что мужчина выпал из квартиры.

Итальянская сторона отвергла версию подозреваемого, которую тот ранее озвучил полиции Барселоны. В частности, он утверждал, что на них с отцом якобы напала группа вооруженных лиц.

Подозреваемый утверждает, что они прибыли в Италию для встречи с человеком по имени "Кирилл". Однако следователи сообщили, что не нашли подтверждений существования такой договоренности или самого лица.

