Задержанный в Киеве палач 'Изоляции' сотрудничал с СБУ, – Асеев

Задержанный в Киеве Денис Куликовский ("Палыч"), который является палачом печально известной донецкой тюрьмы "Изоляция", какое-то время сотрудничал со Службой безопасности Украины. На подконтрольную нашей стране территорию он попал в 2019 году.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября заявил бывший узник "Изоляции", журналист Станислав Асеев. Вероятнее всего, боевик был агентом спецслужб (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Асеев отметил, что три недели назад он получил достоверные данные, что Куликовский в Киеве с 2019 года.

"На следующий день (расследователь Bellingcat) Христо Грозев связал меня с человеком, который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 2019 году. Сейчас он уже не работает в СБУ, но он подтвердил, что с Куливовским определенное время работали", – рассказал бывший пленник террористов.

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Асеев добавил, что с вероятностью в 100% "Палыча" использовали как агента.

Далее журналист рассказал, что он вместе с этим бывшим сотрудником спецслужб попросил в МВД о сопровождении.

"Мы понимали, что в течение двух дней информатор нам сможет сказать, где точно "Палыч" живет в Киеве. Но мы не можем его задерживать, потому что мы – гражданские люди. И эта информация в течение определенного времени все-таки вышла в СБУ. Они начали его судорожно искать. Естественно, не нашли. Но нашли человека, который нам его готов был передать за определенную сумму денег", – сказал Асеев.

Затем, по его словам, они были готовы передать деньги, однако информатор отказался, сказав: "Если я сейчас отдам его Нацполиции, то, сами понимаете, как будет выглядеть Служба безопасности".

"Мне прямо сказали, что я сяду рядом с ним. Мне не нужны никакие деньги. Я отдаю его СБУ". И во вторник его арестовывают", – добавил Асеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дениса Куликовского задержали в Киеве 9 ноября. Он был организатором и участником пыток и убийств противоправно заключенных украинцев на Донбассе. Подробнее о задержанном преступнике, читайте в материале.