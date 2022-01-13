Задержанный в Киеве 'экс-замминистра информации' 'ДНР' сбежал в ОРДЛО: появились подробности

12 января Владимир Пряхин, который в 2021 году был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в распространении агитационных материалов, направленных на подрыв государственного строя Украины и ранее состоял на службе так называемого "замминистра информации" "ДНР", не явился на заседание Шевченковского районного суда Киева. Как выяснилось, подсудимый отправился на временно оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщили члены Медийной инициативы по правам человека в Facebook. Адвокат Пряхина Светлана Новицкая указала, что ее подзащитный отправился на родину проведать больную мать.

"Ему позвонили соседи, сказали, что мать при смерти. Родная тетка его умерла, умерла сестра, взрослые дети находятся на заработках в другой стране, поэтому навестить больную женщину больше некому. Мой подзащитный хотел вывезти ее на подконтрольную территорию Украины, но она отказалась. Однако он обязательно явится в суд на следующее заседание", – подчеркнула юрист, впрочем, не подтвердив свои слова медицинскими справками.

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Для правозащитников ошеломляющим оказался факт того, что Пряхин, будучи подозреваемым в особо тяжком преступлении, оказался свободным самому распоряжаться своим перемещением и покидать подконтрольную территорию Украины. В судебном производстве не обнаружено ни одного постановления, согласно которому ему была назначена мера пресечения хотя бы с минимальным контролем.

Отметим, что Владимир Пряхин, который переехал в Киев из ОРДЛО в 2016 году и занимался в столице политтехнологиями и пиаром политических структур РФ, по данным СБУ с 2014 года работал так называемым заместителем министром информации "ДНР".

"Он публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной ДНР. Также "чиновник" активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Российской Федерацией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах", – указали тогда в официальных источниках правоохранители.

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