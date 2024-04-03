Задержан организатор и участники: СБУ и Нацполиция обезвредили на Прикарпатье наркосиндикат, который сбывал психотропов на 10 млн в месяц

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили на Прикарпатье наркосиндикат, торговавший тяжелыми психотропами. Правоохранители задержали организатора и трех основных участников "бизнеса" – жителей Калуша и Ивано-Франковска.

Об этом 3 апреля сообщили в СБУ и Нацполиции. По данным следствия, злоумышленники производили амфетамин в обустроенных нарколабораториях на территории региона.

Наркопроизводство в подпольных цехах охраняли с помощью квадрокоптеров с системой видеонаблюдения. Ежемесячно они производили и сбывали через разветвленную сеть наркодилеров более 20 кг психотропов.

Преступная группа состояла из жителей Калуша и Ивано-Франковска. Они производили и раскладывали на территории области так называемые мастерклады – закладки в особо крупных размерах.

Лидерами группировки оказались двое рецидивистов, ранее уже отбывавших наказание за наркоторговлю.

Организовал наркопроизводство 35-летний мужчина, ранее судимый за наркопреступления. Соорганизатор – 26-летний лаборант, производивший в лаборатории амфетамин. Еще трое изготовляли прекурсоры и фасовали психотропы.

Также под заказ дельцы продавали каннабис и наркотический препарат "Субутекс".

Для поиска "клиентов" использовали собственные связи в криминальных кругах.

В результате наркоторговцы имели "прибыль" более чем в 10 млн грн в месяц.

Для "отмывания" средств они покупали авто премиум-класса, в том числе BMW M8, Porsche Boxster и Alfa Romeo общей стоимостью более 200 тыс. долларов.

В дальнейшем фигуранты планировали расширять бизнес и преступное влияние на территории западной Украины.

В ходе 35 обысков у задержанных обнаружено:

– ⁠5 кг подготовленного к сбыту амфетамина и каннабиса;

– ⁠⁠⁠оборудование для производства и фасовки наркотиков;

– ⁠компьютеры и телефоны с доказательствами преступлений;

– ⁠⁠банковские карты, через которые осуществлялись расчеты за "товар";

– ⁠наличные в разной валюте на общую сумму 300 тыс. грн;

– ⁠пять авто премиум-класса.

По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время они взяты под стражу. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля в Нацполции информировали, что в Украине ликвидирована крупная наркосеть, которая торговала по всей территории через интернет. В результате были закрыты пять нарколабораторий, изъято оружие, гранаты и патроны злоумышленников, 26 человек задержано.

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