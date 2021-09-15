Задачей было обезвредить диверсантов: ВСУ провели учения вблизи админграницы с Крымом. Фото и видео

Вооруженные силы Украины провели учения около административной границы с временно оккупированным Крымом. Военные отрабатывали ситуацию по обезвреживанию диверсантов.

Об этом сообщает пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ. Подробности учений раскрыл командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он рассказал, что украинские бойцы отрабатывали планирование и организацию взаимодействия между составляющими безопасности и обороны.

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"Командир определил каждому командиру подразделения его маневр и убедившись, что все осознали свое боевое задание, задание своих подчиненных, а также место в боевом порядке, дал команду на начало операции", – говорил Наев.

Командующий ОС ВСУ подчеркнул, что такие учения очень важны, ведь в основном такие боевые задачи проходят в городской среде. Наев отметил, что военные при проведении учений учитывали вопросы сохранения жизни гражданского населения и важных объектов инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ провели учения и продемонстрировали готовность отразить нападение врага из оккупированного Крыма.