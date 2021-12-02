По мере того как Российская Федерация перебрасывает к границам с Украиной с каждым днём всё больше и больше сил и средств ВС РФ, ряд российских официальных лиц всё чаще в своих речах стали упоминать высокую вероятность некой провокации со стороны Украины по отношению к России.

Так, намедни, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин сообщил российским СМИ о некой возросшей вероятности "провокаций" со стороны Украины вблизи территории оккупированного Россией полуострова Крым.

В свою очередь, на обвинения в подготовке второго вторжения в Украину, российские официальные лица всячески отнекиваются, с небольшой оговоркой. В частности, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сообщения о подготовке Россией нападения на Украину, заявив: "Нет, не планируем и никогда не планировали", что уже является априори ложью, с учётом событий 2014 года, но добавил, что "мирная позиция Кремля сохранится до тех пор, пока Россия "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". В таком случае вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета РФ".

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Отмечу, что 23 ноября издание ФЛОТ-2017 сообщило о том, что российская сторона готовит провокацию в Азовском море с участием якобы катера Государственной пограничной службы Украины. Подготовка к этой провокации проводится в районе Керчи.

Сегодня же заметно оживились пророссийские политические деятели, вещающие о некой провокации со стороны Украины, которая позволит действующей власти ввести военное положение. В частности, такой себе представитель ОПЗЖ как Илья Кива обвинил Владимира Зеленского в подготовке к введению военного положения и раздувании проблемы вторжения России. В унисон с Ильёй Кивой аналогичный нарратив ретранслировал Вадим Колесниченко.

Что же мы имеем в сухом остатке?

В сухом остатке мы имеем крайне опасный прецедент – в российском медиа-пространстве регулярно звучит нарратив о некой провокации со стороны Украины. Эта "провокация" может дать некое основание для введения войск РФ на территорию Украины. О некой провокации и введении военного положения начинают говорить политические и медийные шестёрки России в Украине. При этом озвучивается информация о подготовке именно Россией провокации в районе оккупированного полуострова Крым.

Фактически мы с вами можем наблюдать ничто иное как информационную подготовку накануне Сasus belli. Что из себя он будет представлять, будь то, как в 1939 году "обстрел" советских пограничников "финскими солдатами", что послужило поводом для начала "Зимней войны", или аналогичный "обстрел" в августе 2008 накануне Пятидневной войны, сложно сказать. Но тот ажиотаж, который можно наблюдать в информационной среде и поток нарративов, исходящий от официальных лиц РФ и их агентов в Украине, не столько успокаивает, сколько повышает градус напряженности.

Сложно сказать какие окончательные цели сейчас преследует Россия, но очевидно, что нагнетание обстановки ей в данный момент видится выгодным по целому ряду позиций. Но, ограничится ли Кремль лишь информационным нагнетанием обстановки или зайдёт дальше, гарантировано предугадать практически невозможно. В первую очередь по той причине, что Москва редко руководствовалась в своих решениях и поступках, здравым смыслом.