А вы когда-нибудь замечали разницу в поведении наших украинских сограждан в странах Западной Европы и здесь у нас, на Родине? Уверена, замечали. Мы все с вами часто обсуждаем этот загадочный феномен во время дружеских бесед. Вот посмотришь на нашего соотечественника в Париже, например, или в Риме, это совсем другой человек: не мог бы Monsieur принести чашечку кофе в кафе или не подскажет ли Signore как пройти в Пантеон.

А все почему? Потому что все мы хотим чувствовать себя частью культурного общества, в котором люди относятся друг к другу с глубоким уважением, где людей не относят к первому или второму сорту, где каждый знает, что закон одинаково справедлив к премьер-министру и несовершеннолетнему пьяному водителю, забравшему чью-то жизнь. Да, в тех странах, где люди уважают людей, родителям даже в голову не придет посадить за руль своего ребенка – или просто "по приколу", или потому, что родители, извините, подшофе.

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Вчера была гостьей в эфире ток-шоу "Право на Владу" по приглашению Наталии Мосийчук. Мы подняли очень сложную тему безопасности на дорогах. Безопасности, состоящей из уважения к закону, правилам и человеческой жизни. И этому мы должны учить детей с детства.

Далее текст на языке оригинала.

У 2021 році 35 неповнолітніх скоїли ДТП і 800 дітей стали потерпілими.

Чому діти опиняються за кермом? Тому що їх садять туди самі дорослі, потім дозволяють покермувати, відпускають проїхатись, підказують як обманювати правила. А потім 11-річний син стає "драйвером" для батька, який перебрав з алкоголем. Це було цього літа на Львівщині, хлопчик загинув. Це не невинна гра, це злочин і кожен з нас має так до нього ставитись.

Не втихає "слава" підлітка, який на шаленій швидкості скоїв смертельне ДТП в Харкові. Без прав, на материній машині. І за такі правопорушення дітей мають відповідати і батьки. Щодо харківського ДТП також внесені в ЄРДР відомості за ст. 287 КК України щодо допуску до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом. Максимальне покарання за нею – позбавлення волі на строк до п'яти років.

Від правосвідомості, обережності і уважності на дорозі залежить життя кожного з нас. Пам’ятаймо про майже 2,5 тисячі загиблих на дорогах цьогоріч і давайте виховувати себе і дітей, щоб не допускати нових жертв.

Кілька тез, які мають перетворитися на непримиренну реальність в Україні:

- У нас немає недоторканих

- Батьки мають нести солідарну відповідальність зі своїми дітьми: чи то кримінально-процесуальну, чи моральну перед суспільством

- Кримінальна відповідальність – питання часу, а я старатимусь, щоб цей проміжок був якомога коротшим

- Такі справи завжди будуть на моєму особистому контролі і моя позиція доведена до всіх прокурорів – ніякої пощади, швидко і ефективно, без сантиментів передаємо справи до суду і чекаємо рішення.