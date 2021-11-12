За рулем Land Cruiser был другой человек? По резонансному ДТП в Харькове появились новые данные

За рулем Toyota Land Cruiser, который 11 ноября сбил двух детей в Харькове, мог быть друг Ивана Раина Дмитрий Лысенко. Он также является его водителем.

Об этом пишет Telegram-канал "Харьков Life". Ранее СМИ уточняли, что управлял машиной якобы сам Иван Раина – сын главы Харьковской РГА.

В то же время отмечается, что на Ивана было составлено несколько протоколов по 130 статье Кодекса об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде.

Также есть информация, что сам автомобиль зарегистрирован на ООО "Агрофирма Колонтас", которая принадлежит семье Юрия Раины.

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Врачи рассказали, что у пострадавших детей сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, они в стабильном состоянии.

Напомним, по данным полиции, водителю 34 года и он был осужден за кражу. Глава МВД Денис Монастырский отметил, что мужчину также привлекали к ответственности по статье за незаконное хранение или производство наркотиков, но до суда дело не дошло. Известно, что за час до совершения ДТП он нарушал правила дорожного движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября водитель Toyota Land Cruiser сбил двоих 13-летних детей на пешеходном переходе, одного из них авто протащило через весь перекресток.