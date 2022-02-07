'За рулем был человек в красной одежде': в ГБР выступили с заявлением по делу Трухина и показали новое видео

Государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало новые подробности из материалов резонансной аварии на Бориспольской трассе с участием народного депутата Александра Трухина. Следователи выявили, что за рулем Audi A8 все время находился один человек в одежде красного цвета.

Выяснилось это после изучения видео из всех камер наблюдения на пути от Полтавы в Борисполь. Об этом сообщается на сайте ведомства, а видео доступно на его канале в YouTube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Следователи подчеркнули, что соответствующие кадры зафиксировала последняя, к тому времени рабочая камера видеонаблюдения, расположенная в центре Борисполя. Сама же авария 23 августа 2021 года произошла на участке дороги, где камеры были демонтированы.

Видео дня

"Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре, последняя – пятая – продолжается. После ее окончания можно будет окончательно дать ответ о личности водителя", – говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что следователи во время расследования резонансного ДТП "провели большую работу, исследовали большой объем информации". Известно, что материалы дела в настоящее время насчитывают более пяти томов.

После начала расследования Бюро обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но, утверждают в ведомстве, "по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были".

Следователи уже допросили значительное количество свидетелей, в частности, народного депутата, других участников происшествия, полицейских.

Добавим: 7 февраля патрульный полицейский Сергей Петрик, снявший видео общения Трухина со стражами порядка после ДТП на нагрудную камеру, заявил, что оно, скорее всего, не единственное. По его словам, боди-камеры имели все сотрудники полиции, которые были на месте аварии.

В Бюро ответили, что следователи должны выяснить, среди прочего, почему коп не сообщил эту информацию на предварительном допросе.

Также ведомство подало запрос в издание "Украинская правда" с просьбой предоставить все имеющиеся материалы исследования и указать источники их поступления. ГБР выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел.

"Никаких намерений объявлять подозрение полицейскому следователи не планируют. ГБР в очередной раз призывает всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах ДТП, передать ее следователям", – обратились в ведомстве.

Напомним:

23 августа 2021 года на Бориспольской трассе автомобиль Audi Трухина на большой скорости въехал в Ford, который протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с Министром внутренних дел.

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