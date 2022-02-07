"За рулем был человек в красной одежде": в ГБР выступили с заявлением по делу Трухина и показали новое видео

Марина Лисничук
Расследования
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'За рулем был человек в красной одежде': в ГБР выступили с заявлением по делу Трухина и показали новое видео

Государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало новые подробности из материалов резонансной аварии на Бориспольской трассе с участием народного депутата Александра Трухина. Следователи выявили, что за рулем Audi A8 все время находился один человек в одежде красного цвета.

Выяснилось это после изучения видео из всех камер наблюдения на пути от Полтавы в Борисполь. Об этом сообщается на сайте ведомства, а видео доступно на его канале в YouTube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Следователи подчеркнули, что соответствующие кадры зафиксировала последняя, к тому времени рабочая камера видеонаблюдения, расположенная в центре Борисполя. Сама же авария 23 августа 2021 года произошла на участке дороги, где камеры были демонтированы.

Видео дня
Кадры из камер видеонаблюдения

"Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре, последняя – пятая – продолжается. После ее окончания можно будет окончательно дать ответ о личности водителя", – говорится в сообщении.

За рулем Audi A8 находился один человек в одежде красного цвета

В ГБР заявили, что следователи во время расследования резонансного ДТП "провели большую работу, исследовали большой объем информации". Известно, что материалы дела в настоящее время насчитывают более пяти томов.

После начала расследования Бюро обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но, утверждают в ведомстве, "по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были".

Следователи изучили видео из всех камер наблюдения на пути от Полтавы до Борисполя

Следователи уже допросили значительное количество свидетелей, в частности, народного депутата, других участников происшествия, полицейских.

Добавим: 7 февраля патрульный полицейский Сергей Петрик, снявший видео общения Трухина со стражами порядка после ДТП на нагрудную камеру, заявил, что оно, скорее всего, не единственное. По его словам, боди-камеры имели все сотрудники полиции, которые были на месте аварии.

В Бюро ответили, что следователи должны выяснить, среди прочего, почему коп не сообщил эту информацию на предварительном допросе.

Личность водителя Audi A8 устанавливают

Также ведомство подало запрос в издание "Украинская правда" с просьбой предоставить все имеющиеся материалы исследования и указать источники их поступления. ГБР выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел.

"Никаких намерений объявлять подозрение полицейскому следователи не планируют. ГБР в очередной раз призывает всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах ДТП, передать ее следователям", – обратились в ведомстве.

Напомним:

  • 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе автомобиль Audi Трухина на большой скорости въехал в Ford, который протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с Министром внутренних дел.

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