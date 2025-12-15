За рулем был 15-летний парень: на Закарпатье в ДТП погибла школьница. Фото и видео

В селе Великий Раковец Хустского района Закарпатской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Несовершеннолетний водитель легковушки на полном ходу врезался в грузовик, в результате чего погибла одна девушка.

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Закарпатской области. Правоохранители информируют, что в салоне машины было трое несовершеннолетних.

Полицейским удалось выяснить, что 15-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего врезался в припаркованный на обочине грузовик.

От полученных травм на месте погибла 15-летняя пассажирка легковушки, которая сидела на переднем сиденье. Также в салоне находилась ее ровесница: она и парень-водитель не получили серьезных повреждений. По данным правоохранителей, парня проверяли на наличие алкоголя в крови – результат был отрицательным.

Отдельно стала известна личность погибшей: ею оказалась ученица Малораковецкой ЗЗСО I-III степеней Николетта Савко.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение ПДД с фатальными последствиями". А также они устанавливают, как подросток, который не имеет права управлять транспортным средством, получил доступ к автомобилю.

