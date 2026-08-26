"За каждое преступление будет возмездие": в ГУР идентифицировали оккупанта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю в Херсонской области

На временно оккупированной территории Херсонской области российский военный Адам Бойсуев совершил зверское преступление против ребенка. Захватчик похитил девушку на улице и изнасиловал.

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Преступление Бойсуев совершил вместе с другим оккупантом – Мумади Магомедовым. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Подробности преступления

По информации украинской разведки, изнасилование произошло на временно оккупированной территории Херсонской области в марте 2024 года. Ранее подозрение в этом преступлении уже объявили военному преступнику из состава российской оккупационной армии Мумади Магомедову (позывной "Черный"). Теперь украинские разведчики идентифицировали второго фигуранта по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки.

В ГУР рассказали, что 24 марта 2024 года ориентировочно в 22:00 в одном из захваченных сел Херсонщины российские оккупанты схватили несовершеннолетнюю на улице, затащили в автомобиль "Жигули", нанесли ребенку удар по лицу, заставили проглотить неизвестную таблетку и совершили насилие.

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Персональные данные преступника

Бойсуев Адам Саидович 04.09.1994 г.р. – уроженец села Верхний Наур Надтеречного района Чечни. Гражданин России. Военное звание – сержант, позывной – "Хома". Командир отделения третьей группы специального назначения второй роты специального назначения 78-го мотострелкового полка специального назначения "Север-Ахмат" (в/ч 77192).

Насильнику сообщено о подозрении по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Его действия квалифицированы как нарушение статей 27 и 32 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"ГУР МО Украины напоминает: каждый палач будет установлен – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет должное возмездие", – заявили и ведомстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военного преступника-россиянина, который избил и изнасиловал жительницу Запорожской области во время оккупации, будут судить. Украинские следователи собрали необходимые доказательства и уже передали дело в суд.

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