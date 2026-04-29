Изнасилование во время оккупации Запорожья: в Украине будут судить российского военного. Фото

Военного преступника-россиянина, который избил и изнасиловал жительницу Запорожской области во время оккупации, будут судить. Украинские следователи собрали необходимые доказательства и уже передали дело в суд.

Видео дня

Об этом 28 апреля сообщил Офис генерального прокурора Украины. Пресс-служба в Telegram-канале опубликовала фото подозреваемого.

Что известно о преступлении

"Прокуроры ОГПУ направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ, которого обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением – изнасиловании жительницы Запорожской области", – проинформировало ведомство.

Действия захватчика квалифицированы по ч. 1 ст. 438 УКУ. Наказание, предусмотренное этой статьей, это лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Следствие подтвердило, что события произошли в начале полномасштабного российского вторжения в одном из населенных пунктов Запорожья.

"В середине апреля (2022 года. – Ред.) военный РФ в помещении местного предприятия напал на женщину. Чтобы преодолеть сопротивление, он нанес ей удары прикладом оружия по лицу, спине и животу, после чего изнасиловал", – рассказали в ОГПУ.

Личность преступника известна. Обвиняемый – военнослужащий 121 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса ВС РФ (в/ч 08801).

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении восьми представителям высшего военного командования РФ, причастным к ракетному удару по Сумах 13 апреля 2025 года. Речь идет об атаке, совершенной в Вербное воскресенье, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Тогда погибли 35 человек, среди них – двое детей. Еще 125 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 22 несовершеннолетних.

– Следователи Нацполиции при содействии ГУР МО Украины установили командный состав 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подполковника ФСБ РФ, причастных к пыткам жителей Дымера (Вышгородский район Киевской области) в 2022 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!