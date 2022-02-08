Под Киевом автомобиль сбил насмерть пешехода и уехал с места ДТП

В Ирпене Киевской области в понедельник, 7 февраля, неизвестный автомобиль сбил мужчину и скрылся. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Личность погибшего пока не установлена (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Предварительно, неизвестный автомобиль на скорости сбил пешехода и скрылся. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Медики только констатировали его смерть. Личность погибшего устанавливается, ведутся поиски автомобиля, который может быть причастен к смертельному автопроишествию", – рассказал наш собеседник.

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Как уточнил Telegram-канал Magnolia TV, сбитого мужчину на дороге заметил водитель маршрутки, который и вызвал на место ДТП полицию и медиков.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водитель автомобиля Volkswagen на скорости въехал в столб и потом попытался скрыться с места ДТП. Чтобы уйти от ответственности, мужчина предложил патрульным взятку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Узине Киевской области водитель ВАЗ сбил пешехода, протащил около 10 метров, а потом скрылся с места ДТП. Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.