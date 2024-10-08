"Я поддерживаю "русский мир" и Путина": появилось видео допроса одесситки, которая накануне размахивала российским флагом

Одесситка, которая 7 октября пыталась развесить флаг России на месте, где раньше стоял памятник Екатерине II, открыто заявила о своей поддержке Кремля и диктатора Владимира Путина. Женщина уверена в том, что "ВСУ напали на Донбасс", а в полномасштабной войне виноват "киевский режим".

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Видео допроса фанатки Путина опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO". "Я поддерживаю "русский мир", поддерживаю Россию, поддерживаю Владимира Владимировича Путина", – заявила задержанная правоохранителями жительница Одессы.

По ее мнению, "нормальным украинским людям" стоит перейти на сторону РФ. Она не понимает, почему украинцы защищают свою землю "от наших братьев-славян".

"Я считаю, что все это делает НАТО, Америка. И если мы раскаемся, если мы пойдем... Я умоляю, чтобы вы шли на сторону России, сторону "Ахмата", тогда вы увидите всю правду и всю нечисть, которая нас уничтожает", – уверенно сказала одесситка.

Более того, жертва пропаганды пожалела агрессора. Мол, Россия одна, а "нападают на нее со всех сторон".

Напомним: вечером 7 октября на Европейскую площадь в Одессе пришла женщина с флагом РФ и пыталась повесить его на постаменте, где раньше стоял памятник Екатерине II. Очевидцы помешали фанатке России и вырвали триколор из ее рук. На место происшествия выехала полиция.

Женщина вела себя неадекватно, на камеру она заявила: "Ахмат – сила, Россия – мощь, Бог – един", а также "Аллаху акбар".

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки (ГРУ) России в Одессе. В областном центре задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли много оружия, боеприпасов и тактическое снаряжение.

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