Взорвал боеприпасы и устроил стрельбу: в Днепре после шести часов переговоров задержали забаррикадировавшегося в квартире мужчину. Фото

В Днепре рано утром 23 января задержали 32-летнего военнослужащего, разыскиваемого за кражу оружия. Он нарушил общественный правопорядок, бросил гранату в сторону правоохранителей, забаррикадировался в арендованной квартире по проспекту Гагарина, взорвал там еще два боеприпаса и открыл стрельбу.

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Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, после шести часов переговоров злоумышленник сложил оружие, открыл дверь и сдался спецназовцам КОРД. Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр оперативный". Инцидент подтвердила и пресс-служба областного ГУ Нацполиции.

Копы уточнили, что из-за действий правонарушителя никто не пострадал. Мужчина (его личность не раскрывается) задержан.

Открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Местное интернет-сообщество заявило, что стрельба и взрывы произошли в районе возле "Дафи". Полицейская операция проходила с ночи и до самого утра.

По информации из сети, мужчина якобы был пьяным. Он начал нарушать общественный порядок, показывать оружие и угрожать им другим горожанам. На место происшествия оперативно съехались полицейские, но злоумышленник не угомонился, а взорвал гранату. После этого он подорвал еще две внутри квартиры, периодически стрелял из автоматического оружия.

Около 06:30 военнослужащий сдался стражам порядка. С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат.

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